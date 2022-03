Guinée : les paiements de la caisse nationale de sécurité sociale débute dès le 22 mars 2022

Le directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale(Cnss), M.Bakary Syla, a annoncé à travers un communiqué le début des paiements des pensions sur toute l’étendue du territoire guinéen à partir de mardi 22 mars 2022.

Initialement prévues pour le 1er avril 2022, les pensionnés vont recevoir leurs versements anticipés de pension mardi prochain. Selon le communiqué, ce versement des pensions se fera dans un calendrier bien précis. Dans les guichets, agences et antennes préfectorales de la Cnss.

Au siège de la direction générale à Kouléwondy, Kaloum les versements se feront le 22, 23, 24, 25, 28, 29, au 30 mars 2022.

Dans les agences et antennes préfectorales, plus précisément l’agence de Matato le versement se fera le 22, 23, 24 et le 25 mars 2022 pour le paiement des retardataires.

Pour ce qui est des paiements par virement bancaire, téléphone mobile et Cash Minute, ils auront lieu à partir du 23 mars 2022. Et tous les pensionnés qui sont payés par virement bancaires pourront se présenter aux guichets de leur banque respective.

Pour finir, le directeur à travers son communiqué rappelle que, les bénéficiaires sont priés de se munir de leurs cartes d’identité nationale ou de leurs passeports en cours de validité et d’un bulletin de pension ou de la carte de pensionné.

Dans un communiqué dont copie a été transmise à la rédaction de mosaiqueguinee.com, la caisse nationale de sécurité sociale informe les pensionnés que le versement anticipé des pensions du 1er Avril prochain commence dès le mardi 22 mars 2022.