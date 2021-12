Guinée : l’organe du CNT ne pourra être établie cette année

A travers un communiqué publié lundi 13 décembre 2021, le Cnrd a informé la communauté nationale et internationale que, la composition du conseil national de la transition ne pourra être établie avant la fin de cette année.

Selon les informations relayées sur le site GuinéeMatin.Com, le CNRD attribue aux structures chargées de désigner des représentants du CNT la responsabilité du retard, en précisant que l’organe législatif ne sera pas installé avant le début de l’année prochaine.

En effet, selon le communiqué, pour 81 places de conseiller, le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation a enregistré 706 candidatures. Les négociations nécessaires pour le rapprochement, des différentes positions et les délais de dépouillement ne permettent pas au CNRD de tenir un quelconque engagement par rapport à la mise en place du CNT avant la fin de l’année 2021.

Le communiqué poursuit que, le CNRD compte sur le patriotisme, la responsabilité des acteurs nationaux, le sens du dialogue et l’accompagnement de la communauté internationale. Le CNRD et son président se félicitent de la volonté exprimée, lors de la conférence des chefs d’États et de gouvernement de la CEDEAO d’accompagner la Guinée en vue d’une transition réussie et apaisée.