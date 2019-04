Guinée : neuf textes au menu de la session des lois de l’Assemblée nationale

Au total, neuf textes seront examinés et adoptés lors de la session des lois de l’Assemblée nationale guinéenne, ouverte vendredi à Conakry, a annoncé son président, Kory Kodiano.Parmi ces textes soumis à la présente session qui durera trois mois, il y a l’Accord International sur le café adopté par la Résolution N°431 du Conseil International du café le 28 septembre 2007 à Londres; la loi portant prévention et répression du terrorisme en Guinée; le projet de loi portant code de l’enfant en République de Guinée.

Il y a également l’Accord de prêt signé entre la Guinée et la BADEA en octobre 2018 à Bali; le Code civil qui revient au parlement après une deuxième lecture; l’Accord entre la République de Guinée et la Banque Européenne d’investissement; l’Accord de prêt entre la Guinée et la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDIC); le projet de loi portant Statut Général des Agents de l’État et de la proposition de loi sur la parité.

« Ce travail de fond qui s’impose à nous au cours de la présente session est donc à notre portée, chers Collègues, si nous continuons à privilégier les intérêts du pays par rapport aux considérations de politique politicienne », a dit Kory Kodiano à l’ouverture des travaux.