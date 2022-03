Guinée: plusieurs présumés voleurs arrêtés par la police à N’Zérékoré

Les autorités de la région forestière ont réussi à mettre la main sur un gang de plusieurs bandits ce mercredi 09 mars 2022.

Les autorités poursuivent leur combat contre le banditisme, le vol, la consommation des stupéfiants et biens d’autres. Ce mercredi 09 mars 2022, les forces de l’ordre ont interpellé un groupe de plusieurs hommes qui avaient en leur possession du cannabis, de la drogue dure et des armes blanches.

Ils ont aussitôt été conduits et présentés à la gendarmerie régionale ce jour. Où ils ont été entendues sur procès verbal et vont être conduits au tribunal de Nzérékoré.

Le Colonel Mamoudou Kaba, commandant de la gendarmerie régionale en Guinée forestière lors d’une interview accordée au site Guinéenews.Com, a expliqué que, “Ils n’ont pas été torturés ou menacés. Ils ont reconnu les faits. Ils sont bien traités. Ils mangent la même nourriture que nous. Ce n’est pas encore fini. Nous cherchons le gros lot ».

Cette interpellation qui réjouît le gouverneur de la région Mohamed Lamine Keïta, qui lutte depuis contre le banditisme et autres fléaux dans cette région. Il invite la population et les chefs de quartier à dénoncer tout acte de vol et autres dans cette région.