Guinée : présence de la CEDEAO à Conakry

Le médiateur de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la crise guinéenne, l’ancien Président du Bénin Thomas Yayi Boni, est arrivé à Conakry dimanche soir.

A son arrivée, il a été accueilli par le ministre guinéen des Affaires étrangères et de la Coopération, Dr Morissanda Kouyaté et le représentant du bureau de la CEDEAO à Conakry. Après plusieurs annonces et reports, Yayi Boni est enfin arrivé, dimanche, au lendemain de la nomination d’un nouveau Premier ministre en Guinée, et d’un léger remaniement ministériel. Selon un communiqué de la Commission de la CEDEAO en Guinée publié le 13 août, il prévoit un dialogue inclusif avec les membres du gouvernement, les acteurs politiques, les partenaires et la société civile guinéenne.

Fraîchement nommé médiateur pour la transition politique en Guinée, l’ancien président béninois Thomas Boni Yayi a effectué sa première visite à Conakry le 20 juillet dernier. Lors de cette visite, il a eu des discussions sur le chronogramme de la transition. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le 5 septembre le président Alpha Condé, s’est engagé à remettre le pouvoir à des civils élus dans un délai de trois ans.

La Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest, favorable à une courte transition, a rejeté le 3 juillet ce délai, lors d’une réunion à Accra, sans annoncer de nouvelles sanctions contre la Guinée, déjà suspendue des organes de l’organisation.