Guinée: Report des législatives 2020; Le RRD porte plainte contre la CENI

Choqué par le recul des autorités et par les improvisations de la CENI, le Parti RRD a décidé de suspendre sa participation au processus des élections législatives en cours et porte plainte contre la CENI.

Pour le leader du RRD « Le RRD suspend sa participation et porte plainte contre la CENI. on se retire et on continue le combat pour être remboursé. Les avocats sont en train de travailler là-dessus ».

En attendant la nouvelle position du RRD, son président semble avoir raison sur les tâtonnements des autorités et sur les contre-performances de la CENI.

Le RRD avait déjà mis en garde le 26 décembre 2019, la CENI contre le non-respect de la date du 16 février 2020. Les craintes et doutes lui donnent raison dans un processus toujours remis en cause. Et si le RRD tient à se faire rembourser les dépenses de campagnes déjà effectuées, d’autres voix tentent de dédouaner la CENI.

C’est le cas de Amadou Damaro Camara de la Mouvance Présidentielle qui s’est fait l’écho d’une source très proche de la CENI et qui évoque les raisons techniques au report des législatives pour le 1ermars « Nous avons constatés que le travail qui devrait être fait au niveau central de la CENI par 17 personnes est désormais fait par moins de dix. Ce qui double leur travail. Les commissaires qui se sont retirés,ont fait que beaucoup de problèmes techniques ont été constatés. Des tentatives d’accès non autorisées ont été constatées par INOVATRIX qui en a fait même un rapport. Ce qui a créé énormément de problèmes techniques d’après mes sources à la CENI.

C’est ce qui a donc retardé l’émission des cartes d’électeurs. Mais d’après leurs prévisions, dans deux jours la distribution devrait commencer sur toute l’étendue du territoire et cela doit prendre minimum 20 jours. Ce qui nous amène au-delà du 16 février »a conclu Damaro Camara. De son côté Mamadou Baadiko Bah de l’UFD fait état de la honte pour la CENI, qualifiée d’institution incompétente et sous contrôle.