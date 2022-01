Guinée: trente-neuf (39) présumés consommateurs et vendeurs de chanvre indien mis aux arrêts

Ils ont été interpellés avec une importante quantité de chanvre indien, dans la commune urbaine de Siguiri. Ils ont été arrêtés par une patrouille mixte des forces de défense et de sécurité, vendredi 7 janvier 2022.

Selon l’article publié sur le site Guinéenews.Com, c’est le local de la compagnie de la gendarmerie territoriale de Siguiri qui a servi de cadre à la présentation de ces 39 personnes arrêtées. Selon, le lieutenant-colonel Abdoulaye Touré, le commandant du camp d’infanterie de Siguiri, ils sont accusés de consommation et de vente du chanvre indien.

« Il y a une patrouille mixte, et c’est le fruit de ce travail qui est là devant vous. Donc, nous avons fait une opération le 28 décembre qui nous ont permis de mettre la main sur 39 personnes et une importante quantité de chanvre indien. Les points noirs de la consommation et la vente de chanvre indiens dans la commune urbaine de Siguiri sont connus, et il faut que la population collabore afin de nous fournir les informations« , a-t-il indiqué.

Interrogé à cet effet, un des présumés reconnu les faits à lui reprochés : « J’ai été arrêté avec trente boules de chanvre indien. Je suis un revendeur. »

Ces personnes arrêtées ont été finalement renvoyées vers le parquet afin qu’elles soient situées sur leur sort. Cette vague d’arrestation relance la question sur la consommation et la vente à ciel ouvert de la drogue à Siguiri.