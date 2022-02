Guinée: un élève tué par balle par un malfrat à Kabada-Fadou

Lamine Daman, âgé de 17 ans a été retrouvé mort criblé de balle lundi 14 février 2022, à Kabada-Fadou district situé à une dizaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan.

Selon le site Guinéenews.Com, élève au lycée 3avril et chauffeur de Taxi-moto, son corps criblé de balles au niveau du dos a été retrouvé sur une parcelle vide. Il tentait de se défendre selon les témoignages, face à un individu armé qui s’est enfui avec son engin.

A en croire son tuteur Mamadi Condé rencontré sur les lieux, le jeune collégien âgé de seulement 17 ans, avait reçu un appel de la part d’un individu quelques heures avant qu’il ne soit retrouvé mort. « C’est moi qui hébergeait le jeune garçon. Il était studieux. Quand il n’a pas cours, il part se débrouiller avec la moto pour avoir des sous. Hier, c’est à cela qu’il s’est attelé. Quelqu’un l’a appelé au téléphone. Ce quelqu’un, il a l’habitude de l’accompagner sur sa moto, à un endroit du quartier Bordo qu’on appelle Bienvenu. Hier, il a reçu son coup de fil, et il est sorti. Mais la nuit tombée, on ne l’a pas vu. Et nous nous sommes donc mis à sa recherche. Ce n’est que ce matin que ses amis sont venus me dire qu’il a été retrouvé, mais mort. Je suis arrivé, j’ai vu que son corps était fusillé », a-t-il confié.

Kolié Eugène, le médecin légiste a confirmé que : « la victime a été effectivement fusillée. On a constaté des traces de balles au niveau de son dos. Après l’avoir abattu, son ou ses bourreaux ont renversé son corps pour cacher les traces de balle. Mais quand on a déplacé le corps, on a vu le saignement de sang au niveau des parties du dos perforées par les balles. Tout porte à croire, que c’est un fusil de type artisanale qui a été utilisé pour tuer ce jeune homme ».

Déployés sur le terrain, les agents de sécurité ont annoncé l’ouverture d’une enquête avant de conduire le cadavre à l’hôpital régional pour approfondir l’autopsie.