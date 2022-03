Guinée : un homme meurt en plein procès à la maison centrale de Conakry

Alhassane Bangoura est décédé hier lundi 14 mars à la maison centrale de Conakry alors qu’il y séjournait pour une affaire de vol de téléviseur, dont il disait ne pas être coupable.

Selon le site de Mosaiqueguinée.Com, son avocat Me Sékou Maloud Koita, qui est en même temps son employeur raconte que : « Il a été arrêté le matin du 18 février, lorsqu’il ouvrait le portail pour moi, à mon domicile par la Brigade Anti Criminalité N°5 de Nongö. Ces agents l’ont arrêté sous mes yeux, sans pour autant lui avoir signifié une convocation en bonne et due forme comme l’exige la loi. Je dois reconnaitre que quand je me suis présenté que j’étais avocat, ils ont baissé d’intensité.

Je leur ai signifié qu’ils ne pouvaient pas l’arrêté sans lui avoir adressé une convocation, ils ont rétorqué qu’ils sont de la BAC, qu’ils n’ont pas besoin de convocation pour arrêter. Ils m’ont alors demandé de les suivre si je veux, à leur base qui est à Nongö (…). Quand je suis allé un peu plus tard à leur base dans la journée, ils m’ont signifié l’avoir transféré au commissariat de police de Nongö. Avant d’arriver au commissariat, la famille avait décidé de constituer mon cabinet pour défendre ses intérêts dans cette affaire. C’est ainsi, arrivé au commissariat, nous avons eu accès à lui et avons pris part à son interrogatoire », a-t-il expliqué.

Le site poursuit en disant que, aucun des témoins cités par les plaignants n’a pas pu identifier ce dernier comme le voleur du poste téléviseur. Il laisse derrière lui six enfants.

Suite à son décès, sa famille demande à connaitre les circonstances de son décès et également la poursuite de cette affaire afin que justice soit faite au défunt.