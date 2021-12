Guinée : un incendie ravage plusieurs cases à Tougué

Selon le site d’information Guinéenews.Com, c’est aux environs de 10 heures (heure locale), ce 26 décembre 2021, un violent incendie est survenu dans le secteur de Senebato, situé dans district de Lagui dans la Commune rurale de Kollet.

Selon Guinéenews.Com, il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais six cases et leurs contenus sont partis en fumée sous les regards impuissants des victimes et des citoyens venus apporter leur secours. Mais en vain !

Joint au téléphone par notre rédaction, Abdoulaye Oury BAKAYOKO, l’une des victimes, revient sur les circonstances de l’incendie : “c’est ce dimanche aux environs de 10 heures que nous avons enregistré cet incendie. C’est un jeune âgé de 6 ans qui, après que sa mère a fini de préparer le petit-déjeuner, a profité de l’absence de celle–ci partie au jardin pour prendre le briquet et brûler la cuisine. Ces cris nous ont alertés mon frère et moi qui étions assis sous un manguier. On a tenté d’éteindre le feu sans succès.

Ensuite sous l’effet du vent, la seconde case a pris feu. Quand on a constaté que les autres allaient prendre feu, vu la proximité et le vent qui jouait en notre défaveur, on a tenté de sortir nos objets dans les cases se trouvant à côté. Mais malheureusement on n’a pas réussi. Il a fallu que je monte sur le toit de la 7eme case pour réussir à la sauver en enlevant la paille sur le toit. Finalement ce sont les 6 cases et leurs contenus qui ont été consumées par le feu”.

Poursuivant son intervention, notre interlocuteur a, au nom des victimes, sollicité l’aide des citoyens pour la reconstruction de leurs cases mais aussi l’appui de l’Etat, des ONG, des ressortissants et toutes les bonnes volontés. Car, dit-il, “ nous avons vraiment besoin de l’aide des citoyens pour reconstruire nos cases. Pour cela, on a besoin des bambous, de cordes, de la paille etc. Quant à l’Etat, aux ONG, aux ressortissants et toutes les bonnes volontés, nous demandons leur appui car nous avons tout perdu avec cet incendie”.

En attendant, les victimes sont sans aucun moyen et bénéficient de la solidarité des voisins. Mais jusqu’à quand seront-elles soutenues ?