Guinée: un laboratoire illégal d’analyse des tests Covid 19 à Conakry

Un laboratoire d’analyse médicale non autorisé par le ministère de la santé délivrant des résultats des tests Covid 19 est installé à l’aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Selon l’article publié sur le site Guinéenews.Com, ce laboratoire du nom de Enverque GMBH tenu par des médecins et des laborantins étrangers non conventionnés, donc non autorisés par les autorités à exercer la médecine en Guinée, opèrent depuis une semaine et délivrent des résultats de tests Covid aux passagers à destination de Dubai.

C’est la Société de gestion de l’Aéroport de Conakry qui a conclu un deal secret le 24 janvier dernier avec ce laboratoire, à l’insu du ministère de la santé, de l’ANSS et de l’INSP, selon nos informations. Les passagers à destination des Emirats Arabes Unis sont obligés de payer deux fois le test Covid. Le premier paiement est effectué légalement à la banque et les prélèvements sanguins effectués sur l’esplanade du Palais du Peuple et le second à 640 000 francs guinéens est imposé à tous les passagers voulant embarquer à destination de Dubai par Emirates.

Pire, selon des sources médicales, le test PCR du laboratoire GMHBH n’est pas homologué par l’OMS, car n’ayant que 73% de sensibilité. La norme acceptée étant une sensibilité supérieure à 90%. C’est l’argument de rapidité des résultats (8 heures) qui a été utilisé pour installer clandestinement ce laboratoire, au détriment de sa fiabilité, nous informe-t-on.

Dans une publication récente sur sa page Facebook, le directeur général de la SOGEAC Namory Camara a salué cet accord avec ce laboratoire étranger, mais omettant de préciser que le labo n’a été autorisé par le ministère de la santé et que ses tests Covid ne sont pas homologués par l’OMS.

Source: Guinéenews.Com