Guinée : un nouveau mouvement politique voit le jour

« Debout la république », est un nouveau mouvement politique, qui a lancé officiellement ses activités le 22 novembre 2021 dans la commune de Ratoma. Dans le but de contribuer à l’édification de la nation guinéenne.

C’est un nouveau mouvement politique guinéen, piloté par Alpha Madiou Barry. Selon les informations recueillies chez nos confrères du site d’informations électronique Guinée360, le programme politique « Debout la république », prône selon Madame Condé Fatou Kaba, membre dudit mouvement, des ruptures qui permettent désormais d’inscrire la République de Guinée « sur une nouvelle trajectoire de développement».

dans son interview accordé à nos confrères de Guinée360, elle précise que, l’objectif visé par ce mouvement, est de fédérer une génération de compatriotes « intègres, compétents pour les mettre au service de notre nation et lui rendre enfin sa dignité.» et d’ajouter qu’il revient aux autorités guinéennes, de saisir le temps de la transition, pour aller « à la rencontre de nos vaillantes couches sociales afin d’annoncer des consultations pour déboucher sur des solutions concrètes, sur l’amélioration de leur condition de vie en terme de pouvoir d’achat, d’infrastructures de base, de santé, d’éducation, de protection de l’environnement dans sa dimension de développement durable et solidarité nationale.»

Par ailleurs, Fatou Kaba affirme qu’il y va de la responsabilité morale de tout Guinéen de s’engager dans ce sens. Pour elle, chacun peut apporter sa modeste contribution «à l’édification d’une nation unie, apaisée, démocratique et résolument tournée vers le progrès.»