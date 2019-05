Guinée : un syndicaliste porte plainte pour « coups et blessures volontaires »

Aboubacar Soumah, secrétaire général du Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), a déposé une plainte à la Direction de la police judiciaire (DPJ) pour « tentative d’assassinat, coups et blessures volontaires, violences, et vol», a confié jeudi son avocat, Me Salifou Béavogui.« Mon client a porté plainte contre Kadiatou Bah, Mohamed Sanoh, (élève), Tamba Abdel Bourouno, Abdoulaye Camara, Kader Camara, de l’autre faction de l’Union syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG). Ce dernier est déjà dans les locaux de la DPJ depuis hier », a déclaré l’avocat du SG du SLECG, agressé hier mercredi au palais du peuple lors de la célébration de la fête du 1er mai.

Toutefois, a souligné Me Salifou Béavogui, l’état de santé de M. Soumah est stable même si « une évacuation du syndicaliste serait nécessaire ».

En revanche, a assuré le médecin Ousmane Keïta, Aboubacar Soumah n’est pas en danger. « Il a reçu un coup violent au niveau de la tête. J’ai fait un pansement compressif pour calmer la douleur. Pour le moment, il y a plus de peur que de mal », a noté Dr Keïta.