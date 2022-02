Guinée : une délégation conjointe Cedeao-Onu est à Conakry

Une mission conjointe de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et des Nations-Unies est arrivée dans la ville de Conakry, dimanche 27 février 2022 pour un entretien avec les autorités guinéennes.

Il s’agit de Jean-Claude Kassi Brou le président de la commission et de Mahamat Saleh Annadif, le sous-représentant du Secrétaire général des Nations-Unies arrivés à Conakry pour s’entretenir sur un certain nombre d’actions qui ont déjà été menées et faire également le point.

A leur arrivée à l’aéroport de Conakry, ils ont été accueillis par le chef de la diplomatie guinéenne, Dr Morissanda Kouyaté. Dans sa prise de parole hier à l’aéroport au micro de Guinéenews.Com, le président de la commission à expliqué que, « Un certain nombre d’actions ont été menées et nous allons échanger avec les autorités pour voir où est-ce que nous en sommes. La mission du côté de la CEDEAO verra la participation du président du Conseil des ministres de la CEDEAO, le ministre des affaires étrangères du Ghana qui sera là également. Avec les Nations Unies, nous allons, comme nous l’avons fait la dernière fois, avoir des entretiens puis, comme je l’ai dit, faire un peu le point ». a rappelé Jean-Claude Kassi Brou.

Pour le représentant du Secrétaire général des Nations-Unies, « cette mission vient à point nommé » comme le souligne Mahamat Saleh Annadif qui espère partir de la Guinée avec des impressions qui vont d’aller de l’avant.