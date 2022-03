Guinée : une femme victime de viol par sept garçons au fleuve Milo

Une jeune femme a été violée par un collectif de 07 jeunes garçons, lundi 28 février 2022 au quartier Bordo plus précisément au fleuve Milo. Encore sous le choc, elle raconte les faits.

La victime est encore sous le choc depuis la scène de viol dont elle a vécu lundi, au fleuve Milo. En revenant sur les faits, elle a révélé avoir été violée par plusieurs jeunes garçons dont elle ignore l’identité alors qu’elle se trouvait au fleuve avec ses belles- sœurs pour faire la lessive.

En effet, en se confiant au journal Mosaiqueguinée.Com, la jeune dame a expliqué que : « j’étais parti cherché une belle sœur qui était déjà un peu loin du fleuve, en courant dans le fleuve j’ai perdu l’équilibre, c’est ainsi l’un d’entre eux m’a appelé pour qu’on se lave ensemble. Automatiquement je les ais dis que mais, je ne vous connais pas et je suis une femme mariée, c’est comme ça ils sont venus en groupe pour m’entourer et c’est en ce moment certains m’ont doigté et d’autres ont abusé sexuelle ment de moi », confie-t-elle.

Cette dernière qui selon le site d’information est mariée se trouve encore sur le choc et a été sauvée par un monsieur qui travaillait non loin du fleuve, qui a aussitôt après avoir vu la scène appelé la police.

Arrivé sur les lieux, le commissaire de la garnison de la troisième région militaire de Kankan et accompagné de ses éléments a indiqué avoir arrêté tous ces présumés violeurs.

Notons que les scènes de viols s’observent de plus en plus dans les différentes villes du pays. C’est le cas également d’un homme de 67 ans avait été arrêté pour viol d’une mineure de 13 ans À Dinguiraye.