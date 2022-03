Guinée : une fillette de sept ans meurt dans  un incendie à Kissidoukoura

L’incendie a été causé par le carburant d’une revendeuse, qui est entré en contact avec le feu et a fait un mort et des blessés hier lundi 21 mars 2022, à Kissidoukoura un quartier de la commune urbaine de Mandiana.

Selon les informations concordantes, c’est au cours d’une dispute entre un homme et son épouse qui vendait du carburant devant son domicile que cet incendie a été déclaré.

L’extrait de Yacouba Diallo, frère aîné de Madou Diallo l’époux de la revendeuse relayé a Guinéematin.Com explique que, « C’est le matin que mon frère Madou Diallo a commencé à se disputé avec sa deuxième femme qui revend le carburant en face de sa boutique où ils vivent. Donc, c’est comme ça qu’un litre de carburant est tombé et s’est versé sur le sol où sa première femme préparait le petit déjeuner.

Et, directement, le feu a été attisé par le carburant et cela a provoqué un incendie. Malheureusement, l’incendie qui a tué une petite fille de 7 ans qui était couché à la véranda et a aussi blessé mon frère et sa femme, ainsi que deux autres membres de leur famille (Toumany Diallo et Matenin Diallo) ».