Guinée : une infirmière condamnée à 2 ans de prison pour avortement

Publié le 23.02.2022 à 11h39 par Linda Manga Minlo'o et Guinéematin.com

La nommée Marie Thérèse Koivogui, a été accusée d’avoir participé à l’avortement d’une grossesse de quelques semaines à Conakry, le mois de novembre dernier.

Selon les faits rapportés par le site d’information Guinéematin.Com, c’est devant le tribunal correctionnel de Dixinn, délocalisé à la commune de Ratoma que, cette infirmière a été reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés et a été condamnée à 2 ans de prison assortie de sursis.

Le site Guinéematin relève également que, le tribunal a aussi prononcé à son encontre « une interdiction d’exercer la profession médicale pour une durée de 5 ans », rapporte un journaliste que Guineematin.com a dépêché au tribunal.

Dans cette affaire, les faits remontent au 23 novembre dernier. L’infirmière aurait procédé à l’avortement d’une grossesse de quelques semaines que portait une jeune fille tombée enceinte dans une union libre. Cet avortement aurait été effectué sur initiative de la fille enceinte et de la mère du jeune qui l’a enceintée.

Seulement, après l’interruption de la grossesse, la famille de la fille (représentée par certain Mamadouba Youla qui ne s’est jamais présenté à l’audience) a porté plainte contre l’infirmière pour d’avortement. Aussitôt, Marie Thérèse a été interpellée et placée sous mandat le 29 novembre 2021. Et, son procès s’est ouvert le 1er février dernier, devant le tribunal correctionnel de Dixinn. La prévenue a réfuté toutes les accusations portées à son encontre.

Source: Guinéematin.Com