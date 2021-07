HAC : Boubacar Yacine Diallo reçoit la visite de Christian Font Calderón, ambassadeur d’Espagne en Guinée

Le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo a reçu, hier, lundi 26 juillet 2021 l’ambassadeur d’Espagne en Guinée. Cette rencontre qui a permit à la HAC d’exposer certaines préoccupations de l’institution tel que le renouvellement des équipements mais aussi le besoin de formation des journalistes et techniciens.

« J’ai été accueilli par le président de la Haute Autorité de la Communication (HAC). Je dois le remercier pour l’accueil que j’ai reçu de sa part, ainsi que de la part des tous les commissaires de la Haute Autorité de la Communication », a exprimé le diplomate espagnol au sortir de l’audience avec les commissaires. « C’était très intéressant pour moi de connaître le travail que la HAC fait qui est une institution très importante […] Elle (l’institution) travaille dans le domaine de la communication et de l’information, qu’est aujourd’hui un domaine essentiel de notre vie […] Les droits à l’information et à la liberté d’expression sont pour moi des droits très importants dans notre société », a poursuivi l’ambassadeur.

Pour sa part, Le président de la HAC s’est d’abord réjoui de la visite du diplôme Espagnol. « Nous lui avons expliqué les attributions de la Haute Autorité de la Communication (HAC), le travail qui a déjà été fait et nous avons attiré son attention sur le fait que le service monitoring était là pour réguler les médias, toutes catégories confondues. Et que les matériels devenaient de plus en plus vieillissants et qu’on avait besoin d’appui pour renouveler les équipements là, les moderniser. Ensuite, nous avons évoqué avec lui les besoins de formation des journalistes et techniciens. C’est une préoccupation de la Haute Autorité de la Communication parce qu’il n’y a pas de médias de qualité s’il n’y a pas de journalistes de qualité. Nous estimons que notre appel est tombé dans de bonnes oreilles », a déclaré Boubacar Yacine Diallo.

Après les échanges, le président de Hac a profité de l’occasion pour lui faire visiter non seulement la salle du monitoring, mais aussi la salle historique du 25 aout.