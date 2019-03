Hajj 2019 : signature d’un contrat pour le transport des pèlerins tchadiens

La Commission permanente chargée de l’organisation du pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam (hajj et Oumra) a signé, vendredi à N’Djaména, un contrat de transport des pèlerins avec les compagnies Tchadia (tchadienne) et Sky Prime, une compagnie saoudienne avec un pourcentage égal de 50% de part.La signature de ce contrat intervient après une mission effectuée du 11 au 23 mars dernier en Arabie Saoudite par le président de la Commission Permanente Chargée de l’Organisation du Pèlerinage, Idriss Dokony Adiker pour finaliser les différents contrats avec les autorités saoudiennes sur les transports international et urbain ainsi que l’hébergement et la restauration des futurs pèlerins tchadiens.

Le contrat accordera à la compagnie aérienne saoudienne Sky Prime de s’occuper à 50% du transport des pèlerins tchadiens, tandis que l’autre moitié revient à la compagnie nationale Tchadia Airlines.

Paraphant l’accord, le président de la Commission du hajj, Idriss Dokony Adiker a déclaré que le choix de Sky Prime est une exigence établie par les autorités saoudiennes d’imposer à chaque pays qui ne dispose pas d’une compagnie aérienne pour l’acheminent de ses pèlerins.

« Comme le Tchad dispose de sa compagnie, alors les deux compagnies (saoudienne et tchadienne) vont se partager à part égale les 6 000 pèlerins pour cette année. Les deux compagnies offrent un tarif abordable qui est de 1000 dollars par pèlerin aller et retour comme l’année dernière », a expliqué le général Dokony.