Hand: vers des retrouvailles avec l’Allemagne?

S’ils parviennent à battre le Danemark vendredi, les Français pourraient retrouver en finale l’Allemagne, qui part favori dans la deuxième demi-finale contre la Norvège, vendredi (20h30) devant son public à Hambourg.

Ce serait le deuxième choc entre les deux équipes après celui du premier tour il y a dix jours et les Allemands ne l’aborderaient pas sans confiance. A Berlin, ils se seraient imposés sans une perte de balle non provoquée à 30 secondes de la fin et sans un exploit de Timothey N’Guessan à trois secondes de la sirène.

A part ce résultat nul (25-25), la Mannschaft n’a enregistré que des victoires, notamment contre la Croatie et l’Espagne (d’un seul but dans les deux cas), en s’appuyant sur une très solide défense, autour du massif pivot Patrick Wiencek (2 m, 110 kg).

Pour atteindre leur première finale depuis leur titre de 2007, déjà disputé à domicile, les Allemands devront se débarrasser des vice-champions en titre, l’équipe qui a le plus progressé depuis le début de l’olympiade. Dans ce tournoi, les Norvégiens n’ont perdu qu’une fois, contre le Danemark, et ont notamment éliminé leurs voisins suédois.

A noter que le joueur le plus connu de chaque équipe porte les couleurs du Paris SG, l’ailier et capitaine allemand Uwe Gensheimer et l’arrière norvégien Sander Sagosen.