Handball: le mode d’emploi de la Ligue des champions féminine

La Ligue des champions féminine de handball débute samedi et dimanche pour les clubs français Brest et Metz, avec un Final Four à Cologne prévu le week-end du 9-10 mai 2020.

. Participants

Premier tour

Groupe A: Metz (FRA), Kristiansand (NOR), Koprivnica (CRO), Ferencvaros (HUN)

Groupe B: Rostov (RUS), Esbjerg (DEN), Lublin (POL), Bucarest (ROM)

Groupe C: Ramnicu Valcea (ROM), Buducnost (MNE), Bietigheim (SUI), Brest (FRA)

Groupe D: Sävehof (SWE), Györ (HUN), Ljubljana (SLO), Banik Most (CZE)

. Formule

Les trois premiers des quatre groupes se qualifient pour la seconde phase de groupe. Les résultats des rencontres entre les équipes qualifiées sont conservés pour la seconde phase.

Les groupes A et B se croisent dans le groupe 1 au second tour. Les groupes C et D se croisent dans le groupe 2.

Les quatre premiers des groupes 1 et 2 se qualifient pour les quarts de finale, avec l’avantage de recevoir au match retour pour les deux premiers.

. Calendrier

Premier tour, phase de groupes: du 4 octobre au 17 novembre

Second tour, phase de groupes: du 24 janvier au 8 mars

Quarts: du 3 au 12 avril 2020

Final four: 9-10 mai 2020 à Budapest

. Palmarès des 10 dernières éditions

2019: 1. Györ (HUN), 2. Rostov (RUS), 3. Kristiansand (NOR), 4. Metz (FRA)

2018: 1. Györ (HUN), 2. Vardar Skopje (MKD), 3. Bucarest (ROM), 4. Rostov (RUS)

2017: 1. Györ (HUN), 2. Vardar Skopje (MKD), 3. Bucarest (ROM), 4. Buducnost (MNE)

2016: 1. Bucarest (ROM), 2. Györ (HUN), 3. Vardar Skopje (MKD), 4. Buducnost (MNE)

2015: 1. Buducnost (MNE), 2. Larvik (NOR), Vardar Skopje (MKD), 4. Volgograd (RUS)

2014: 1. Györ (HUN), 2. Buducnost (MNE), 3. Vardar Skopje (MKD), 4. Midtjylland (NOR)

(avant 2014, finale sur match aller/retour)

2013: 1. Györ (HUN), 2. Larvik (NOR)

2012: 1. Buducnost (MNE), 2. Györ (HUN)

2011: 1. Larvik (NOR), 2. Estella-Lizarra (ESP)

2010: 1. Viborg (DEN), 2. Ramnicu Valcea (ROM)

. Programme des clubs français

1re journée: Buducnost – Brest (05/10); Metz – Koprivnica (06/10)

2e journée: Brest – Ramnicu Valcea (12/10); Ferencvaros – Metz (13/10)

3e journée: Bietigheim – Brest (19/10); Kristiansand – Metz (20/10

4e journée: Brest – Bietigheim (02/11); Metz – Kristiansand (03/11)

5e journée: Koprivnica – Metz (08/11); Ramnicu Valcea – Brest (10/11)

6e journée: Metz – Ferencvaros; Brest – Buducnost (16/11)