Hausse de 10% des ressources mobilisées par l’Etat du Sénégal

Les ressources mobilisées par l’Etat du Sénégal à fin mai 2019 se chiffraient à 990,8 milliards de FCFA, soit une progression de 10% par rapport à leur niveau de la même période en 2018, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) dont APA a obtenu copie vendredi.Ces ressources sont constituées de recettes budgétaires pour 921,8 milliards de FCFA et de dons pour 69 milliards de FCFA. Selon la DPEE, leur progression, en glissement annuel, est principalement attribuable aux recettes budgétaires (plus 16,1%).

En particulier, la DPEE signale que les recettes fiscales, qui ont progressé de 12,9%, se sont établies à 865,2 milliards de FCFA à fin mai 2019 contre 766,2 milliards un an auparavant, à la faveur des relèvements respectifs de 17,8%, 13,6% et 68% des droits et taxes au cordon douanier (293,5 milliards), de l’impôt sur le revenu (165 milliards) et de la taxe spécifique pétrole (54,8 milliards).

Toutefois, des replis, dans l’ordre, de 10,2% et 7,6% des recouvrements de la TVA intérieure hors pétrole nette des certificats de détaxe (98,3 milliards) et des droits d’enregistrement (20,3 milliards) sont enregistrés.