Hausse de 4,3% des débarquements de marchandises au Port de Dakar

Les débarquements de marchandises au Port autonome de Dakar (PAD) ont enregistré une hausse de 4,3% au terme des onze premiers mois de l’année 2018 comparés à la même période de l’année 2017, a appris APA, mercredi auprès de l’entreprise portuaire.Ces débarquements se sont établis à 13,541 millions de tonnes contre 12,982 millions de tonnes durant les onze premiers mois de 2017, soit un accroissement de 559.000 tonnes.

Cette hausse est due essentiellement aux hydrocarbures raffinés dont les débarquements ont progressé de 29,3% à 1.122.100 tonnes contre 867.900 tonnes en 2017.

Les marchandises diverses (plus 4,7%) ont également contribué au relèvement des débarquements de marchandises avec 11,294 millions de tonnes contre 10,790 millions de tonnes en 2017.

En revanche, les débarquements de pétrole brut ont régressé de 18,9% à 869.000 tonnes.

Quant aux embarquements de marchandises, ils ont enregistré un léger repli de 0,03% à 4.456.300 tonnes contre 4.457.700 tonnes à fin novembre 2017.

Cette situation est occasionnée par les produits de la mer qui se sont contractés de 15,8% avec une réalisation de 218.900 tonnes contre 260.000 tonnes à fin novembre 2017.

Les marchandises diverses (plus 1% à 3.620.300 tonnes) et les phosphates (plus 0,5% à 617.100 tonnes) ont légèrement atténué la baisse des embarquements.