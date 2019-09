Hausse de 7% de l’indice de l’emploi du Bénin

L’indice de l’emploi du Bénin a connu une amélioration au cours des trois premiers mois de l’année 2019, selon la note de conjoncture trimestriel rendue publique, jeudi, par la Direction Générale des Affaires Économiques, expliquant que l’emploi dans les grandes entreprises a connu une croissance de 7% par rapport à la même période de l’année précédente.La source indique que plusieurs branches expliquent et suscitent cet accroissement de l’indice global de l’emploi au Bénin, dont les emplois offerts par la branche « activités de fabrication » qui ont été estimés à 23,6% ; le secteur des Bâtiments et Travaux Publics (BTP) » qui a contribué à la hausse à hauteur de 41,3% ; et enfin le secteur « production et distribution d’électricité » qui a contribué à la hausse de l’indice de l’emploi avec 12,98%.

Cette hausse de l’indice de l’emploi est à mettre à l’actif de la stratégie politique engendrée par le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG).