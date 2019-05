Hausse des exportations du Sénégal vers l’UEMOA

Les exportations du Sénégal vers les pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont connu une hausse de 16,2% au terme du mois de mars 2019 comparées au mois précédent, selon une note de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE) reçue à APA.Ces exportations sont estimées à 37,10 milliards de FCFA contre 31,90 milliards de FCFA au mois de février 2019, soit une augmentation 5,2 milliards de FCFA (1 FCFA équivaut à 0,0017 dollar). Selon la DPEE, « elles ont, représenté 18,2% de la valeur totale des exportations de marchandises au titre du mois de mars 2019 contre 18,6% un mois auparavant ».

La part des produits acheminés vers le Mali, principale destination des exportations du Sénégal dans l’UEMOA, est passée de 58,3% à 53,4% sur la période, en repli de 4,9 points de pourcentage.

Les engrais (minéraux et chimiques) et le ciment sont les principaux produits exportés vers le Mali en mars 2019, avec des parts respectives de 32,1%, et 24,7%.