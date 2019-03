Heurts signalés à Bambeto, la circulation perturbée

La situation ‘’s’enlise’’ de plus belle dans les zones concernées par les déguerpissements dans la commune de Ratoma !

Des heurts ont éclaté en cette fin d’après-midi dans la zone de Koloma 1 où certains habitants ont été déguerpis. Cette partie marquée la semaine dernière pour démolition a payé les frais du passage des bulldozers du ministère de la ville et de l’Aménagement du Territoire, samedi dernier et ce lundi 25 mars 2019. Selon des témoignages recueillis par les habitants des quartiers environnants, ce sont des jeunes de la zone appelée ‘’sountouré power’’, comprise entre les rails et le petit marché qui se sont opposés aux opérations de déguerpissement en cours sur le site de Koloma I.

Ces jeunes frondeurs ont manifesté leur colère sur les lieux de déguerpissement, obligeant ainsi la gendarmerie à quadriller toutes les issues menant au prolongement du quartier Koloma I. Cette situation a perturbé la circulation sur l’axe le prince et environs créant d’énormes embouteillages sur le côté droit de l’autoroute en partance vers le grand carrefour de Bambeto. Après les démolitions des concessions dans les zones de Kaporo-rail et de Kipé 2, c’est autour du quartier Koloma 1 d’être touché par les destructions. Les habitants de ce quartier ont déserté les lieux depuis la semaine dernière, laissant derrière eux décombres et gravats.