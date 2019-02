Homicide de Bambéto : Binta Diallo serait-elle sous la « protection » des Etats-Unis

Le crime passionnel commis ce jeudi 14 février 2019 à Bambéto risque- de créer un incident diplomatique entre la Guinée et les Etats-Unis. C’est ce que craignent de nombreux observateurs aujourd’hui après l’assassinat de Alpha Amadou Diallo.

En effet, Mme Binta Diallo, celle qui est accusée d’avoir mortellement poignardé son mari est américaine. Plusieurs membres de sa famille résident aux Etats-Unis. Elle-même y vivait avant de rentrer en Guinée pour rejoindre son mari. Selon plusieurs sources, la jeune dame a été conduite ce jeudi 14 février 2019 à l’ambassade des Etats-Unis à Conakry. La représentation diplomatique américaine craignait certainement une sorte de vindicte populaire qui pourrait être fatal pour sa citoyenne.



Une source proche de la famille de la victime a exprimé sa crainte face à cette mesure de protection voulue par les Etats-Unis. Les proches d’Alpha Amadou Diallo craignent que justice ne soit pas rendue. « On en sait pas si justice sera au moins rendue parce que dès après l’arrestation de la femme (Binta Diallo), elle a été conduite à l’ambassade des Etats-Unis. On craint qu’elle ne soit exfiltrée vers les Etats-Unis surtout qu’elle a les papiers, elle est américaine, et presque toute sa famille vit là-bas », a confié un proche de la famille de la victime. Du côté de l’ambassade américaine à Conakry, c’est silence radio pour l’instant.