La Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) a rendu hommage à la policière rwandaise, Enke Mbabazi, décidée de la Covid-19 la semaine dernière, après son rapatriement.Mbabazi est la deuxième personne décédé du coronavirus au Rwanda depuis que le pays a enregistré le premier cas confirmé de la pandémie en mars dernier.

Selon le message émis par le Chef de mission des forces de police de la mission de maintien de la paix au Soudan du Sud (MINUSS), Unaisi Bolatoly Vuniwaga, l’ONU a été attristée par la mort de la jeune Mbabazi à l’âge de 24 ans.

«Je regrette beaucoup la mort de Mababazi Enid, qui faisait partie des contingents rwandais de la mission de maintien de la paix des Nations Unies à Malakal, au Soudan du Sud », a-t-elle déclaré.

Les rapports indiquent que Mbabazi était en mission avec ses 240 collègues jusqu’au 24 mai, date à laquelle elle est tombée malade et a été traitée pour la première fois dans le pays d’accueil et transférée au Rwanda, son pays d’origine.

« Je suis très reconnaissante du rôle que Mbabazi a joué dans la protection des civils et le rétablissement d’une paix durable au Soudan du Sud depuis le début de sa mission en décembre 2019 », a ajouté Mme Vuniwaga.

Le Rwanda constituait la 3ème Unité de police (RWAFPU-3), qui est principalement dominée par des policières déployées pour une mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan du Sud et de soutien aux activités humanitaires.

Les autres missions spéciales comprennent l’enregistrement biométrique et l’escorte d’élèves des écoles primaires et secondaires des camps jusqu’à la ville de Juba pour les examens nationaux et la réponse aux incidents de sécurité, selon le rapport onusien.