Huawei ICT Competition: 2 Ivoiriens et 1 Béninois retenus pour la finale régionale

Deux étudiants ivoiriens et un étudiant béninois, retenus parmi les lauréats au concours Huawei ICT Competition 2021-2022, participeront à la finale régionale pour l’Afrique de l’Ouest.

Ces deux étudiants ivoiriens sont issus de l’Institut national polytechnique Houphouët-Boigny (INPHB) de Yamoussoukro, un établissement de référence. L’étudiant béninois, lui, vient de « UATM (Université africaine de technologie et de management) ».

Le résultat a été révélé début décembre, à Abidjan, par le directeur général de Huawei technologies Côte d’Ivoire, Lionel Liu, indiquant que la compétition sous-régionale s’est tenue le 16 novembre 2021 avec les lauréats de la Guinée Conakry, du Burkina Faso et du Bénin.

C’était à l’occasion de la remise de prix de la finale de la compétition sous-régionale, en présence du ministre ivoirien de l’Economie numérique, des télécommunications et de l’innovation, parrain de la cérémonie.

Ces trois étudiants lauréats sont retenus pour participer à la compétition régionale Afrique de l’Ouest. Ils devraient, selon le chronogramme, prendre part en février 2022 à la compétition régionale sur le continent.

A l’issue de la finale pour la Côte d’Ivoire, 10 candidats ont été retenus, en provenance de quatre établissements pour la compétition sous-régionale, parmi lesquels cinq étudiants de l’INPHB, trois étudiants de l’Esatic, un étudiant de IUA et un étudiant de l’UFHB.

Si l’équipe représentant la Côte d’Ivoire se hisse en tête du peloton au test régional, elle affrontera lors d’une finale internationale d’autres pays du monde, en Chine. M. Lionel Liu a toutefois félicité les 10 lauréats pour ce brillant parcours.

M. Mebeti Dosso, représentant le Premier ministre ivoirien, a félicité le groupe chinois pour son engagement continu dans le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine des TIC, dans un discours.

« L’ambition du chef de l’Etat est de placer le numérique au coeur de la transformation structurelle de notre économie à l’horizon 2025 », a fait savoir M. Mebeti Dosso, déclarant que ces jeunes sont les graines de l’avenir de la Côte d’Ivoire, parce qu’ils pourront challenger les défis futurs.

La compétition est adressée aux étudiants en cours de formation des écoles et universités de Côte d’Ivoire. Les lauréats au concours régional obtiendront une certification de Huawei (HCIA, HCIP ou HCIE).

Huawei ICT Competition est une compétition initiée par le groupe Huawei dans le but de développer les talents de l’industrie des TIC, de contribuer à l’éclosion d’un écosystème solide et durable, et de soutenir l’intégration de l’industrie et de l’éducation.

Le géant chinois des Télécoms, un acteur majeur du développement des technologies et de l’écosystème des TIC en Côte d’Ivoire, a par ailleurs lancé le Programme Grain de l’avenir 2021, une formation en ligne qui a pour but de permettre aux étudiants de les aiguiller aux TIC.

Ce programme, selon M. Lionel Liu, est à sa quatrième édition cette année et verra la participation de 30 étudiants venant de plusieurs grandes écoles et universités en Côte d’Ivoire. Des ateliers de formation en ligne se tiennent du 6 au 13 décembre 2021.

Le ministre ivoirien de l’Économie numérique, des télécommunications et de l’innovation, Roger Adom, a procédé le 2 novembre à Abidjan, à l’ouverture de la finale de Huawei ICT Competition 2021-2022, mettant aux prises 90 étudiants.