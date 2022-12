Hum recomienda tomar una cápsula de 500 miligramos diariamente con alimentos.

Si tiene UTI crónicas, le recomiendo que consulte con su médico para evaluar si esto también podría estar sucediendo a usted. Después de eso, entré en el modo de prevención de mega.

Cómo restauré mi salud vaginal

Desde entonces, me he convertido en un psicópata con un régimen diario de autocuidado vaginal. Incluye golpes de probióticos y píldoras de arándano diariamente. Los probióticos ayudan a mantener un microbioma vaginal saludable: no soy un científico y no sé lo que eso significa, pero no me importa siempre que evite que mi mierda me desordene. El arándano ayuda a proteger la salud del tracto urinario. Y me encantan tanto los probióticos que literalmente les agradecí en los reconocimientos de mi libro.

El resto de mi régimen incluye:

orinar inmediatamente después de usar sexys de algodón con juguetes sexuales de silicona Eso se puede desanitar en los condones de látex hirviendo acuáticos para otros métodos de anticonceptivos que se encuentran un neurótico que le pide a mi pareja que se lave las manos y/o el pene antes del sexo

Recientemente, comencé a tomar el suplemento de salud vaginal de la fiesta privada de Hum todas las mañanas. . Es una poderosa combinación de probióticos específicamente seleccionados para la vagina y los PAC de arándano concentrados. (Los PAC son el ingrediente activo concentrado en los arándanos, por lo que obtienes los mismos beneficios que beber jugo de arándano todos los días. Porque honestamente, ¿quién tiene el tiempo?)

La fiesta privada facilita la vida porque admite ambos tracto urinario Salud y pH vaginal en una píldora diaria. Tomo la mía todas las mañanas con una copa de vino. ¡Tomar nota! ¡Antes de que te des cuenta, tu vagina (y sus bacterias) estarán prosperando!

Un entrenador maestro en Barry's Bootcamp y un chef a base de plantas. No hace falta decir que estábamos muy intrigados por ver cómo se mantiene alimentada durante sus ocupados días. Pero primero, un poco sobre Ingrid.

¿Cómo te metiste en el culturismo?

Hubo un punto en mi vida en el que solo quería entrar en la mejor forma. Decidí hacer un espectáculo de culturismo y llevarme al límite. Hice mi primer show y fue increíble. Nunca me había sentido tan bien. Mirar la línea de los siete años que lo he estado haciendo, y ver cuánto he llegado y cuánto he cambiado, es realmente gratificante. Ves a ti mismo evolucionar y creo que es simplemente hermoso.

¿Cuándo decidiste cambiar a una dieta basada en plantas?

He sido vegano ahora durante aproximadamente un año. Me preparé para espectáculos de 12 a 14 semanas, así que durante ese tiempo estaba comiendo seis comidas al día y era mucha carne todos los días. Después de un espectáculo, siempre me volvería vegano durante un mes antes de prepararme para mi próximo show. En ese mes, siempre me sentí más saludable, mi piel se veía mejor y pude levantar más pesado. Así que pensé que había algo.

Para dejar de dejar caer la carne, comencé a reemplazar dos comidas de carne con dos comidas a base de plantas. Luego lo aumenté gradualmente a todas las comidas a base de plantas. No es algo que hice rápidamente porque estaba trabajando en mis macros para asegurarme de que no estaba perdiendo masa muscular.

así que tenemos que preguntar … ¿cuál es la situación de la proteína?

Siempre recibo esa pregunta. Aquí está la cosa. Sí, necesitas proteínas en tu dieta. Pero es un concepto erróneo tan grande que la proteína es lo único que necesitas poner en músculo. Su músculo usa glucógeno para la energía, que es un carbohidrato. Cuando como carbohidratos, construyo músculo.

Aún así, la respuesta es en todo lo que como. Hay proteínas en las verduras, hay proteínas en el arroz; Hay proteínas en todo.

Muy bien, así que háganos a través de lo que come en un día.

Tengo seis comidas al día para ayudar a mantener mi metabolismo en funcionamiento. Piense en ello como un fuego: para mantener un fuego en todo el día, ¿le alimentaría pequeñas ramitas? ¿O espere hasta el final del día y acumule toda la madera a la vez? ¡No! Le darías un poco de madera durante todo el día: sustancial, no demasiado, no muy poco. Así que tengo seis comidas al día para asegurarme de que mi cuerpo siempre se convierta en energía.

Entonces, siempre estoy en movimiento y en el gimnasio, así que siempre preparo comidas. Por lo general, preparo con al menos cuatro días de anticipación porque lo encuentro para el quinto día, ya no quiero comerlo. Como estoy en movimiento, empaco un refrigerador para llevarme y comer cada dos o tres horas. En la marca de tres horas probablemente tengo hambre.

Comida una

Empiezo el día con cardio en ayunas, que es cuando haces cardio con el estómago vacío primero en el Mañana. Ayuda a quemar la grasa visceral o la grasa almacenada, que es como la madera que dejaste la noche anterior y no se quemó. Tomo un trago de vinagre de manzana y me subo a la cinta de correr durante 40 minutos. Es a una velocidad e inclinación que puedo mantener durante esa cantidad de tiempo sin sentir que me voy a desmayar.

Después de eso tengo mi primera comida, que se compone de una proteína, una grasa y un carbohidrato. Por lo general, haré avena con una cucharada de proteína en polvo y una cucharada de mantequilla de nueces.

Comida dos

Después del desayuno, tengo clases para enseñar. Estoy muerto de hambre después de estas clases porque requieren mucha energía. Por lo tanto, mi segunda comida suele ser solo una lucha de tofu cargada de verduras y algo de condimento.

Comida tres

A continuación, generalmente entreno a algunos clientes y luego me entreno. Después del entrenamiento, tengo un batido de proteínas veganas con un poco de belleza cruda. Lo sacudí y lo tengo justo después de mi entrenamiento. Bebo la proteína para capitalizar la síntesis de proteínas, que es el desglose de sus músculos para ayudar a construir esa copia de seguridad. , Tengo una comida sólida que tiene un carbohidrato, una proteína y una grasa. Sus músculos usan glucógeno, que es un carbohidrato, por lo que debe reemplazar lo que usa. Los carbohidratos son muy esenciales para mi dieta y ayudan a inclinarme.

Por lo general, tengo un frijol negro y tacos de lentejas con lechuga de babero como cáscara. Lo hago realmente picante porque me gusta Spice y lo carga con más verduras. Es una de mis comidas favoritas.

Comida cinco

Cuando tengo hambre unas horas más tarde, tengo otra lucha de tofu. En serio, puedo comerlos para cada comida. Es ligero y rápido. También enseño una clase posterior y si estoy entrenando para un programa, intentaré obtener otra sesión de cardio antes de la clase. Esta ronda de cardio es un poco diferente a mi cardio de la mañana. Haré algo más de alta intensidad porque estoy quemando grasa durante todo el día en mis comidas. Haré 20-30 minutos de una clase de Barry o lo mío en una cinta de correr.

Comida Six

Después de enseñar mi última clase, es hora de cenar otros consumos devitox. A veces para la cena si estoy muy cansado, comeré otra comida preparada como los tacos de frijoles negros. Pero si me siento elegante, haré uno de mis favoritos.

avena crujiente de trigo sarraceno con brócolini, guisantes de ojos negros y rábanos fermentados es mi comida favorita. Es tan ligero y agrego mucho jugo de limón, que me encanta en todo porque sabe muy bien y es muy limpio. De lo contrario, haré un tazón de mango con arroz silvestre negro. Es relleno pero aún delgado y lleno de buenos carbohidratos y mucha fibra.

y luego estoy en la cama a las 7:30 p.m. Porque estoy despierto a las 3:30 a.m.!

Rhodiola rosea es una de las estrellas brillantes de las plantas adaptógenas. Pero, ¿qué es exactamente Rhodiola Rosea? Y mientras lo hacemos, ¿qué son los adaptógenos? Sigue leyendo para descubrir y descubrir los vastos y variados beneficios de Rhodiola rosea.

¿Qué es Rhodiola Rosea?

Hay tres especies diferentes de Rhodiola, una planta perenne de la familia Crassulaceae. Sin embargo, estamos utilizando el término para referirnos específicamente a Rhodiola Rosea. Esta planta tiene tallos gruesos y de aspecto suculento y una explosión de hermosas flores amarillas en la parte superior. Se ha utilizado para milenios en la medicina popular rusa y escandinava. También es un elemento básico en las tradiciones curativas asiáticas, tibetanas y de otras culturas. También es una de las plantas medicinales más ampliamente estudiadas. Dado que Rhodiola florece en ambientes extremos, no sorprende que ayude a los humanos a sobresalir en condiciones difíciles. En pocas palabras, esta poderosa planta demuestra una y otra vez que sí, realmente funciona.

4 beneficios de Rhodiola rosea

1. Protege contra el estrés

Rhodiola cae en una clase de hierbas medicinales llamada adaptógenos. Los adaptógenos ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés, ayudar a regular los procesos corporales y mejorar el funcionamiento de nuestros sistemas. Dado que el término adaptógeno se arroja en este momento como un niño pequeño en un trampolín, es importante hacer aclaraciones. Cuando hablamos de un adaptógeno primario, nos referimos a las plantas que interactúan con el eje hipotalámico-pituitario-adrenal (HPA). Cuando se trata de este sistema central de respuesta al estrés, Rhodiola es el verdadero negocio.

Uno de los usos medicinales más comunes de Rhodiola es la reducción del estrés. La evidencia que respalda a Rhodiola como maestro para combatir el estrés está bien documentada. Proporcionando más que la calma momentánea, Rhodiola en realidad mejora la respuesta del cuerpo a los estresores externos: ya sea contaminación, un ambiente implacable (recuerde, esta planta prospera en Siberia) o un día de maratón en el trabajo.

2. Levanta el estado de ánimo

El mismo mecanismo que hace que Rhodiola sea un aliado en nuestras situaciones más estresantes también puede ayudar a combatir la depresión. Al interactuar con el eje HPA, Rhodiola impacta las glándulas suprarrenales, que secretan cortisol (también conocido como hormona del estrés) en respuesta a los desencadenantes. Afecta específicamente una enzima llamada monoamina oxidasa A, que está estrechamente asociada con la producción de cortisol. En resumen, esta relación contribuye al efecto edificante de Rhodiola.

3. Fatiga Fatiga

Hay evidencia convincente que sugiere que Rhodiola puede ser un remedio natural para las personas que sufren de fatiga crónica o prolongada. La efectividad de Rhodiola para aliviar los síntomas de fatiga se atribuye en gran medida a sus efectos adaptógenos en el cerebro y el cuerpo. Además, Rhodiola puede mejorar el enfoque mental y calmar el cuerpo en situaciones de alto estrés. Dado que aligera la carga que llevan nuestras mentes y cuerpos, Rhodiola tiene un claro potencial para ayudar a combatir la fatiga y el agotamiento.

4. Desterre las bacterias

Como si los beneficios de Rhodiola Rosea antes mencionados no fueran suficientes, la planta también muestra un impresionante potencial antimicrobiano. Específicamente, parece ser altamente efectivo para luchar contra Staphylococcus epidermidis y Klebsiella pneumoniae. Haciendo a la altura sus expectativas de una planta conocida por las cualidades que reducen el estrés, Rhodiola nos da una cosa menos de qué preocuparse.

Cómo tomar Rhodiola rosea

Investigue las formas y dosis de Rhodiola

Puedes tomar Rhodiola de varias maneras. Primero, puede ingerirlo en forma de tintura de 15 a 30 minutos antes de comer. La dosis sugerida es de cinco a 10 gotas, dos o tres veces al día. A continuación, también puede tomarlo en forma de polvo, agregándolo a batidos o batidos. Sin embargo, nuestra forma preferida de tomar Rhodiola está en forma de cápsula. Hum recomienda tomar una cápsula de 500 miligramos diariamente con alimentos.

Lea sus etiquetas

Nota: Al buscar el suplemento de Rhodiola correcto para usted, tenga en cuenta que la planta contiene más de 140 activos Los ingredientes, los más potentes de los cuales son la rosavina y la salidroside. Además de cumplir con la dosis de 500 miligramos, los suplementos de Rhodiola deben estandarizarse para contener un tres por ciento de rosavinas y un por ciento de salidrosidos al mínimo. Los estudios clínicos muestran que estos dos fitoquímicos, que trabajan en tándem en esta proporción, reducen el estrés y son cruciales para la eficacia de Rhodiola. ¡Asegúrese de verificar sus etiquetas para este dúo de potencia!

Mantenga un horario de suplementación

Si está tomando Rhodiola para el estrés, puede comenzar a sentirse mejor bastante rápido. Sin embargo, generalmente tarda entre 30 y 40 días en obtener la experiencia completa. Otro consejo: el ciclismo (es decir, tomar descansos entre períodos de dosificación regulares) Su ingesta de Rhodiola ayudará a prevenir la resistencia a ella. Además, vale la pena señalar que el uso a largo plazo de Rhodiola no se ha estudiado. Debido a esta falta de evidencia, le sugerimos que limite su ingesta de suplementos de Rhodiola por la marca de tres meses. A partir de ahí, da su mente y su cuerpo descansos intermitentes que duran al menos una semana o dos antes de comenzar de nuevo.

posibles efectos secundarios de Rhodiola rosea

suplementar con Rhodiola generalmente se considera seguro. Sin embargo, debe tener en cuenta los posibles efectos secundarios, que incluyen mareos, exceso de saliva y boca seca.

Además, es necesaria una mayor consideración para aquellos que tienen ciertos trastornos autoinmunes, ya que Rhodiola estimula el sistema inmune y Teóricamente podría tener efectos adversos. Dado que Rhodiola también puede reducir el azúcar en la sangre y la presión arterial, las personas con diabetes o la presión arterial baja deben tomar las precauciones necesarias, especialmente si ya están en medicamentos para cualquiera de las condiciones.

Los investigadores no han investigado la planta a fondo Suficiente para declararlo seguro durante el embarazo o la lactancia. Por lo tanto, es mejor omitir la suplementación de Rhodiola en cualquiera de estos casos. Como siempre, si tiene algún medicamento, consulte con un médico antes de comenzar la suplementación herbal.

Pensamientos finales

de todas las plantas que se encuentran en el altar del autocuidado, Rhodiola Rosea merece un lugar de prominencia. Cuando los tiempos difíciles son golpeados, saber que puede encontrar alivio en una planta adapténica confiable es un relevista del estrés en sí mismo. Realice Rhodiola cada vez que necesite un recordatorio suave para respirar profundamente y continuar.

y, lo que es más importante, cómo pronunciarlo.

Si amas tu Roller de Jade pero estás buscando resultados aún más impresionantes, podría ser hora de graduarse en el antiguo arte de Gua Sha (pronunciado « Gwah Sah »). Para obtener más información sobre esta práctica de belleza totalmente natural, contamos con la ayuda de Michael Ahmad, un gerente de educación nacional de Pro y Herbivore Botanical. ¡A continuación para aprender más!

¿Qué es Gua Sha?

Gua Sha es una técnica de curación de medicina tradicional china que desde entonces se ha adaptado al mundo de la belleza. El término proviene de la palabra china que significa « raspar ». Gua Sha utiliza un movimiento de raspado de herramientas de piedra a través de la piel para mover fluidos estancados y toxinas debajo de la superficie.

¿Suena doloroso? De hecho, una búsqueda rápida en Internet le mostrará algunas fotos aterradoras de hematomas después del cuerpo tradicional Gua Sha. Sin embargo, en su adaptación de belleza para la cara, aplica una presión mucho más suave para los mismos beneficios sin todos los hematomas aterradores.

« Realmente ayuda a su cuerpo a metabolizar y eliminar naturalmente las toxinas », elabora Michael. « Es ideal para el drenaje linfático, el aumento de la circulación y el ejercicio de la tensión muscular a lo largo de la línea de la mandíbula. También es muy, muy bueno para desanimarse y calmando ”. , que permitirá que la herramienta se mueva fácilmente a través de su superficie.

, lo que nos lleva a la herramienta Gua Sha. Las herramientas generalmente están hechas de cuarzo rosa o jade y vienen en una variedad de formas y tamaños. Michael recomienda seleccionar una forma a la que esté intuitivamente atraído, o una que crea que abrazará mejor los contornos de su piel.

