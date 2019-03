Inauguration à Abidjan d’une usine de ciment sino-ivoirienne de près de 18 milliards FCFA

Prestige Ciment Côte d’Ivoire, une joint-venture sino-ivoirienne, a inauguré jeudi une usine de ciment dans la zone industrielle PK24 sur l’Autoroute du Nord, d’une capacité de 1,2 million de tonnes par an pour un investissement de près de 18 milliards Fcfa, a constaté APA sur place.L’ouverture officielle de l’unité de broyage de ciment a été faite par le ministre ivoirien du Commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, qui représentait le Premier ministre. Il a salué l’implantation de cette usine bâtie sur une superficie de cinq hectares.

Cette unité industrielle de ciment a créé 160 emplois directs et environ 300 emplois indirects. Il générera un chiffre d’affaires de l’ordre de 40 milliards de Fcfa et permettra à la Côte d’Ivoire d’augmenter son offre en ciment sur le marché local et régional.

Concernant les travaux d’assainissement et de voirie de la nouvelle zone industrielle PK24, située à l’Ouest d’Abidjan, M. Diarrassouba a assuré qu’ils « seront réalisés très prochainement »,faisant savoir qu’ « au cours des prochaines semaines des décisions seront prises ».

L’ambassadeur de Chine en Côte d’Ivoire, Tang Weibin, a encouragé la société à « bien remplir » ses responsabilités sociales et à réaliser un développement local pour faire de ce projet un modèle de la coopération sino-ivoirienne en matière d’investissement privé.

Il s’est félicité de ce que la Côte d’Ivoire travaille inlassablement à l’industrialisation, la modernisation agricole et à l’urbanisation, toute chose qui devrait renforcer la production du ciment qui est passée de « 2,4 millions de tonnes en 2011 à plus de 9 millions de tonnes aujourd’hui ».

La Côte d’Ivoire ambitionne d’être un pays émergent en 2020 avec une forte contribution du secteur industriel dans le Produit intérieur brut (PIB) qui devrait passer de 25% à 30%. Pour atteindre cet objectif, l’Etat ivoirien a mis en œuvre d’importantes réformes structurelles.

La société Prestige Ciment Côte d’Ivoire (PCCI) a été créée en janvier 2017. Elle comprend deux lignes de production de 600.000 tonnes annuelle chacune, soit un volume global de 1,2 million de tonnes de ciment par an.

S’appuyant sur son partenaire la Société Asian and African business management, Prestige Ciment Côte d’Ivoire adopte un « système de broyage le plus moderne à ce jour en Côte d’Ivoire : le système de broyage vertical ». Cette technologie avancée respecte les standars internationaux.