Inauguration du TER et sujets politiques se partagent la Une des quotidiens sénégalais

Les quotidiens sénégalais parvenus à APA ce mardi traitent pour l’essentiel de l’inauguration, hier, du Train express régional par le président Macky Sall et de divers sujets politiques en lien avec la présidentielle du 24 février prochain.« C’est Ter… miné » barre à sa Une le quotidien national Le Soleil qui informe à sa page 8 que le président Macky Sall s’est félicité du respect des délais, mais aussi de la « grande révolution » que constitue ce projet pour le système de transport urbain et interurbain.

Le quotidien L’AS revient sur cette même actualité et arbore cette manchette : « Macky Sall dans le train de la présidentielle ». Dans ses colonnes, le journal signale que le chef de l’Etat qui a effectué deux escales à Rufisque et Colobane (Dakar) avait quitté la gare de Diamniadio (périphérie de Dakar) à 16 heures 15 minutes pour arriver à la gare de Dakar un peu avant 19 heures.

Le journal reprend par la suite le premier extrait du discours inaugural du président qui dit ceci : « Ainsi dit, ainsi fait. Nous y voilà ! Avec cette cérémonie, nous réceptionnons la première phase du TER, mais aussi le tout premier projet ferroviaire de l’histoire du Sénégal indépendant, soit 136 ans après l’ouverture, en 1836, du tronçon Dakar-Rufisque qui faisait partie du projet ferroviaire de l’ère coloniale, Dakar-Saint-Louis ».

Parlant des impactés de ce projet, le journal informe que le chef de l’Etat a reconnu que tous ces agréments ne sont pas réparables mais il a toutefois assuré que tous seront dédommagés.

Sous le titre « Macky rame », le Quotidien s’intéresse à cette même actualité et précise que « l’exploitation commerciale ne sera possible qu’environ dans 6 mois, le temps de terminer tous les travaux ».

Sur un tout autre sujet, le même journal revient sur le rejet des candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall pour la prochaine élection présidentielle et arbore cette titraille : « Liste provisoire des candidats à la présidentielle : 2K à terre. Khalifa et Karim perdus par leur dossier judiciaire ».

A sa page 9, le journal signale que le Conseil constitutionnel s’est basé sur les condamnations définitives des deux opposants, présentés comme de sérieuses menaces pour le candidat sortant Macky Sall, pour rejeter leurs dossiers.

Sud Quotidien consacre sa parution du jour à cette même actualité et estime que « Khalifa et Karim (sont) hors course ! » et Vox Populi de s’interroger : « A qui va profiter l’élimination de Karim Wade et Khalifa Sall ? ».

WalfQuotidien informe tout de même qu’un « branle-bas de combat contre la décision des 7 sages » a déjà été engagé.