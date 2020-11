Infrastructure : les travaux sur la voiries de Conakry reprennent

A la faveur de la fin des pluies, le Ministère des Travaux Publics porte à la connaissance de l’ensemble des usagers et des riverains des axes routiers de la capitale, de la reprise des travaux d’entretien sur les voiries de Conakry.

Ces activités commenceront principalement sur les chantiers de Matoto (Face Dispensaire Saint Gabriel), à Sangoyah (2ème porte), à Kissosso, à Entag marché, à Lambanyi et sur les périmètres du carrefour de Cosa.

Des dispositions sont prises avec les services de la sécurité routière pour la régulation de la circulation et l’orientation des automobilistes vers les déviations aménagées à partir du jeudi 19 novembre 2020.

A cet effet, le Ministère des Travaux Publics s’excuse auprès de tous les usagers et riverains pour les désagréments et sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.

Cellule de communication du Ministère des Travaux Publics