Installation du nouveau Premier ministre malien Dr Boubou Cissé

Le nouveau Premier ministre malien, Dr Boubou Cissé a pris fonction, mardi à Bamako.Prenant la parole au cours de la cérémonie, Dr Cissé a laissé entendre : « Je ne suis pas un messie, mais un serviteur de l’Etat ».

Poursuivant, il a dit « mesurer l’immensité des tâches et des attentes du peuple », avant de réitérer sa volonté de « servir dans la limite du possible et dans un langage de vérité ».

Avant la cérémonie qui a eu pour cadre dans les locaux de la Primature sise à la Cité Administrative de Bamako, le nouveau Premier ministre Dr Boubou Cissé, nommé samedi dernier et son prédécesseur Soumeylou Boubèye Maïga ont eu un tête-à-tête d’une quarantaine de minutes.

L’ex Premier ministre Maïga a félicité son successeur et lui a souhaité bon vent dans sa nouvelle mission. Il a également remercié le Chef de l’Etat de lui avoir accordé sa confiance en lui permettant de diriger pendant seize mois le Gouvernement.