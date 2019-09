Israël: Netanyahu et Gantz au coude-à-coude (sondages à la sortie des urnes)

Les partis du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et de son rival Benny Gantz étaient au coude-à-coude mardi soir à l’issue des législatives israéliennes, selon les premiers sondages à la sortie des urnes diffusés par les médias locaux.

Le Likoud de M. Netanyahu (droite) récoltait entre 31 et 33 sièges sur les 120 du Parlement et le parti « Bleu-blanc » de M. Gantz (centre) entre 32 et 34, selon ces sondages qui ne voyaient aucun bloc majoritaire émerger au terme de ces élections.

Les Israéliens ont voté mardi pour la seconde fois cette année, après un scrutin en avril au terme duquel Benjamin Netanyahu, qui détient le record de longévité pour un chef de gouvernement israélien, avait échoué à former une coalition.

Si les sondages se confirment, il devrait faire face cette fois-ci aux mêmes difficultés pour constituer un gouvernement.

Israel Beitenou, le parti de l’ex-ministre de la Défense Avigdor Lieberman, qui avait fait échouer les négociations en avril et qui pourrait à nouveau faire figure de faiseur de roi, est crédité de huit à dix sièges selon les sondages.

A 20H00 (17H00 GMT), le taux de participation était de 63,7 %, un score légèrement supérieur à la même heure aux législatives d’avril.