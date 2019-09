Italie: vote décisif du M5S sur la formation du nouveau gouvernement

L’Italie était suspendue mardi au vote sur internet de quelques dizaines de milliers d’adhérents du Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème) sur une alliance avec le Parti démocrate (PD, centre-gauche), un résultat négatif sonnant le glas du nouveau gouvernement en gestation.

Le scrutin, qui se déroule de 07H00 GMT à 16H00 GMT, devrait cependant s’achever avec un oui au nouveau gouvernement, estime le quotidien La Repubblica.

« Le nouveau gouvernement est sur le pas de la porte. L’arrêter maintenant semble vraiment compliqué », écrit le journal de gauche.

Les responsables du M5S ont lancé mardi un appel au « oui » à leurs adhérents inscrits sur la plateforme informatique Rousseau qui organise le scrutin, estimant « le moment très délicat pour le pays ».

« Pour nous, le mandat des citoyens est une chose sérieuse, il dure cinq ans, le temps prévu par la constitution pour réaliser un programme de gouvernement », ajoute le blog du mouvement, une manière de rappeler que la législature n’a commencé que 18 mois plus tôt et qu’il ne faudrait pas l’interrompre avant terme.

Lundi, tout au long de la journée, le M5S avait maintenu la pression, rappelant par la bouche de son chef politique Luigi Di Maio, que le vote des inscrits prime sur toutes les autres considérations et qu’un résultat négatif signerait la fin des négociations avec le PD.

M. Di Maio, critiqué ces derniers jours dans la presse pour ses atermoiements, y compris par le fondateur du M5S, le comique Beppe Grillo, a cependant levé lundi soir un obstacle de taille sur le chemin de la formation d’un nouveau gouvernement.

Il a renoncé à revendiquer dans le nouvel exécutif un poste de vice-Premier ministre du moment que le PD y a également renoncé.

– Rousseau fait grincer les dents –

La « roulette Rousseau », comme l’a appelée La Repubblica, fait toutefois grincer beaucoup de dents en Italie, une république parlementaire où la vie et la mort d’un gouvernement doivent être décidées par les élus et non pas par une plateforme informatique.

« Le sort d’un nouveau gouvernement, avant d’être décidé comme le prévoit la constitution, par un vote de confiance des deux chambres du parlement, est suspendu à la consultation des inscrits à une plateforme informatique gérée par une société privée sans aucun contrôle », a déploré Mariastella Gelmini, cheffe des députés de Forza Italia (FI) le parti de Silvio Berlusconi.

« C’est une insulte aux institutions, à la Constitution et surtout à l’intelligence des Italiens », a-t-elle ajouté.

L’ancien magistrat de la Cour constitutionnelle Sabino Cassese, relève pour sa part dans les colonnes du Corriere della Sera le paradoxe d’un vote de 50 à 60.000 personnes, sur les quelque 100.000 inscrites sur la plateforme Rousseau, qui pourrait contredire le vote de 11 millions d’Italiens ayant choisi le M5S lors des législatives de mars 2018.

Intitulé « Les inscrits contre les électeurs », l’éditorial de M. Cassese, 83 ans, une personnalité respectée en Italie, s’achève sur une interrogation critique à M. Di Maio: « quand le chef politique du M5S arrêtera-t-il de jouer avec la démocratie? ».

Deux ex-présidents de la Cour constitutionnelle, Cesare Mirabelli et Giovanni Maria Flick, critiquent également ce scrutin sur Rousseau, contraire à la « démocratie représentative ».

Le chef de la Ligue (extrême-droite) Matteo Salvini avait fait éclater le 8 août l’alliance formée 14 mois plus tôt avec le M5S.

Le PD, qui a vu dans la crise politique la possibilité de revenir au pouvoir, s’est retroussé les manches et met les bouchées doubles pour parvenir à la formation d’un nouveau gouvernement.

« Nous travaillons avec patience et sérieux pour un gouvernement qui permettrait un vrai changement dont a besoin l’Italie », a déclaré le secrétaire général du PD Nicola Zingaretti, se déclarant « confiant et optimiste ».