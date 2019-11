Ivanka Trump attendue mercredi au Maroc

La fille et conseillère du président américain, Ivanka Trump est attendue mercredi au Maroc pour une visite de trois jours dans le Royaume destinée à promouvoir son programme de développement économique des femmes.Ivanka Trump sera accompagnée par Sean Cairncross, PDG de Millennium Challenge Corp., une agence américaine indépendante d’aide étrangère qui accorde des subventions aux pays en développement pour aider à promouvoir la croissance économique, réduire la pauvreté et renforcer les institutions.

Ils rencontreront des représentants du gouvernement et des dirigeants locaux à Rabat, et à Casablanca pour discuter de l’autonomisation et du renforcement de la capacité des femmes.

Ce sera son troisième voyage à l’étranger cette année pour promouvoir l’Initiative pour le développement mondial et la prospérité des femmes, lancée en février à l’intention des femmes des pays en développement.