Jeannot Ahoussou-Kouadio en vedette à la Une des journaux ivoiriens

Au lendemain de la confirmation de son adhésion au Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP, coalition au pouvoir) face à ses parents à Didiévi (Centre), le président du Senat et vice-président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA, ex-allié au pouvoir), Jeannot Ahoussou-Kouadio est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, lundi, sur l’ensemble du territoire national.« Honneur, grandeur et dignité retrouvés pour Jeannot Ahoussou-Kouadio après son adhésion au RHDP », affiche Le Rassemblement à côté de Le Patriote qui parle d’une mobilisation extraordinaire à Didiévi, hier pour Ahoussou. Il boucle le « V » baoulé et annonce un giga meeting de 50 000 personnes à Yamoussoukro pour le RHDP, ajoute ce journal proche du parti présidentiel.

« Je suis 100% RHDP et je l’assume pleinement», rapporte ensuite le confrère en attribuant ces propos à la même source.

« Il est temps d’oser le changement » parce que « depuis le rappel à Dieu du président Houphouët-Boigny, notre pays est installé dans une précarité politique et sociale », fait ensuite remarquer M. Ahoussou-Kouadio en couverture de Le Jour Plus avant de pointer dans L’Intelligent d’Abidjan, un doigt accusateur vers les dirigeants actuels du PDCI.

« Le peuple baoulé (dont je suis issu) ne mérite pas d’être l’otage (d’un jeu politique malsain) d’un marchandage indigne », a-t-il vivement fait savoir dans les colonnes de ce journal. Ce qui fait dire à Soir Info qu’Ahoussou se déchaine après avoir claqué la porte à Bédié et au PDCI.

« Nous avons tous notre cœur au PDCI et la raison au RHDP », reprend pour sa part Notre Voie en citant à son tour Jeannot Ahoussou-Kouadio, là où faisant sienne la célèbre expression « l’arroseur arrosé », Le quotidien L’Expression écrit que Ahoussou tourne la page Bédié», en réponse à la Une de Le Nouveau Réveil. Bédié aux populations de Didiévi vendredi dernier, à Daoukro : « tournons la page Ahoussou (…) Place aux courageux, intègres et vaillants militants », écrit ce quotidien.