Un groupe de jeunes en colère libère 23 malades de Covid-19 à Mandiana

Tout est parti, suite au confinement de 9 travailleurs natifs de Loilakoro siège de la société aurifère à 25 km de Mandiana.

651 travailleurs sur 1114 ont été testés soient 58 % ; 46 sont déclarés positifs au Covid-19.

Le lundi 17 août, les jeunes de loilakoro se sont révoltés dans le but de libérer leurs camarades confinés, en scandant que d’ailleurs le problème de coronavirus est une pure invention et que cesse immédiatement le dépistage en cours par l’équipe médicale, et si leurs camarades confinés ne sont pas relâchés, ’ils vont prendre l’équipe médicale en otage et ne sera libre que si les siens seront libérés du confinement.

Il a fallu l’intervention des autorités préfectorales de Mandiana pour libérer l’équipe des médecins, suivie de l’interpellation de quelques principaux meneurs par les forces de l’ordre mardi.

Le mercredi 19 août au petit matin, la tension est montée d’un cran et cette fois-ci tous les jeunes se sont rassemblés. Ils se sont dirigés vers la base-vie de la société, ils se sont attaqués aux installations de la société. Ils ont caillassé un véhicule militaire et ensuite libéré leurs camarades meneurs et 23 testés positifs parmi lesquels il y a 9 natifs de Loïlakoro qui sont maintenant dans la nature en train de propager le coronavirus.

Le Gouverneur de Kankan, Sadou Keita accompagné du Comma zone, le Colonel Lamine Diakité alias Bruno et du Directeur Régional de la Santé, s’est rendu à Loilakoro mercredi, 19 août et a mis ses pieds dans le plat en intimant à la notabilité et aux responsables locaux qu’aucune négociation n’est possible tant que les 23 sortis de force du confinement ne sont pas retrouvés et avant 12 h de temps.