Jeunesse, politique et sport au menu des quotidiens marocains

Les quotidiens marocains parus ce lundi se focalisent sur nombre de sujets, notamment la fête de la Jeunesse, le paysage politique national, le commerce illégal des restes des dinosaures et l’ouverture des Jeux africains.+Aujourd’hui le Maroc+ aborde la fête de la Jeunesse et la Révolution du Roi et du peuple. Ces deux événements sont particulièrement inscrits en bonne place chez le peuple marocain en raison de leur forte valeur symbolique, estima la publication.

Si les fêtes nationales servent généralement d’occasion pour dresser le bilan des réalisations, cette année les Marocains auront l’occasion de lister également les défis futurs pour le pays à la lumière des données sur les plans économique et social, souligne-t-il.

Il faut dire que la jeunesse marocaine constitue un véritable capital pour le pays. La pyramide d’âge est dominée par les moins de 40 ans. Ces derniers représentent une force active indéniable qui doit permettre au Royaume de relever ses challenges pour les décennies à venir, estime-t-il.

+Le Matin+ revient sur le paysage politique national. La rentrée politique s’annonce bien mouvementée pour le Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, qui va devoir opérer d’importants changements dans l’architecture de son gouvernement et, ensuite, accélérer le rythme de l’action gouvernementale afin d’atteindre les objectifs fixés lors de l’établissement du plan législatif, relève le journal.

Après une fin de session parlementaire marquée par l’accélération de l’action parlementaire en vue d’adopter plusieurs textes de loi stratégiques, le gouvernement va devoir à son tour finaliser certains textes très attendus. L’un de ces textes, et qui fait depuis plusieurs mois l’objet d’un bras de fer entre le gouvernement et les centrales syndicales, est celui relatif au droit de grève, explique-t-il.

Élaboré puis retiré par le gouvernement, ce texte devra faire l’objet d’un consensus entre l’Exécutif et les partenaires sociaux. Pour le moment, c’est principalement la CDT et l’UMT qui mettent la pression pour remettre le texte sur la table du dialogue social, constate-t-il.

+Al Massae+ rapporte que près de 20.000 familles vivent du commerce des ossements des dinosaures. Un trafic illégal mais qui rapporte près de 50 millions de dollars.

Le quotidien qui se fait l’écho d’une enquête effectuée par un journal espagnol qu évoque un archéologue espagnol possédant un site électronique «Jurassic Dreams» dédié à la vente des ossements des dinosaures en provenance du Maroc.

L’homme ne s’en cache pas: « Je possède des documents d’exportation et je paie mes impôts. D’ailleurs, je n’achète ma marchandise qu’auprès des fournisseurs ayant des autorisations pour vendre les restes des dinosaures ».

L’archéologue donne le prix de chaque partie du reptile: dents de Théropode (96 millions d’années pour 257 dollars), griffes de Spinausore (7.000 dollars) et mâchoires de dinosaure (1.000 dollars). Il affirme, en outre, qu’il a 650 clients permanents dont la plupart sont des universitaires nord-américains dont le montant total la facture varie entre 6.000 et 12.000 euros par mois.

Le journal espagnol rapporte les propos de l’archéologue Guterres Marco déclarant au site Aipai: «On trouve des fossiles en provenance du Maroc exposés à la vente à des prix modiques comme les mâchoires du dinosaure marin (Inchados) dont le prix d’achat ne dépasse pas cinq euros».

+Al Ahdath Al Maghribia+ souligne que le coup d’envoi des Jeux Africains sera donné ce lundi au complexe Moulay Abdellah de Rabat. Une édition qui se poursuit jusqu’à 31 août avec la participation de 52 pays, tandis que le Liberia et les Iles Comores n’y prendront pas part.

Selon le quotidien, le ministère de la Jeunesse et des sports s’est engagé à organiser une cérémonie d’ouverture digne de la place du Maroc dans le continent africain. Une cérémonie qui durera près d’une heure et connaîtra la participation de plusieurs artistes marocains et africains.

Vendredi dernier a connu l’ouverture du «Village des Jeux Africains» dans l’espace de l’Université Internationale de Rabat. Ce village accueillera les athlètes participant à la 12e édition de ces JA.