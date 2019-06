JO-2026: les plus et les moins des deux candidatures

Le CIO désigne lundi la ville hôte des Jeux olympiques d’hiver 2026 entre deux candidatures: Milan/Cortina d’Ampezzo (Italie) et Stockholm/Are (Suède). Voici les points forts et les points faibles des deux postulants.

Milan/Cortina d’Ampezzo

– Points forts:

. deux régions riches: le projet associe la Lombardie (Milan) et la Vénétie (Cortina), les deux régions les plus prospères du pays, mais aussi le Trentin Haut-Adige, qui accueillera le patinage de vitesse, le ski nordique et le biathlon à Anterselva.

. sites emblématiques: ski alpin organisé à Cortina d’Ampezzo pour les femmes et Bormio pour les hommes, deux sites traditionnels de Coupe du monde, comme celui d’Anterselva. Les épreuves de glace se dérouleront à Milan, où se tiendra également la cérémonie d’ouverture, au stade San Siro.

. 93% d’équipements existants ou temporaires, selon le CIO. Le palais des sports de Cortina a déjà accueilli la cérémonie d’ouverture des Jeux 1956 et accueillera cette fois le curling. Un seul site doit sortir de terre, le Palaitalia de 15.000 places, pour le tournoi de hockey sur glace à Milan.

. garanties: toutes les garanties demandées ont été apportées par les régions et le gouvernement, pourtant divisé sur la question à l’origine. Projet soutenu par la population, avec 83% des personnes interrogées qui s’y disent favorables (sondage CIO).

– Points faibles:

. l’Italie a déjà organisé deux fois les JO d’hiver, dont la dernière en 2006 à Turin. cela n’inquiète « pas du tout » Giovanni Malago, patron du comité de candidature.

. faible croissance: la croissance globale de l’économie italienne est modérée et estimée à « moins de 1% par an au cours des quatre prochaines années », sauf pour la Lombardie et la Vénétie, avec une croissance économique prévue « légèrement au-dessus de 1% par an », relève le CIO.

. écarts budgétaires: le budget ne peut pas être considéré comme « parfaitement abouti », notamment du fait du délai restreint alloué à sa préparation, selon le CIO qui évoque « une possibilité d’écarts budgétaires ».

. coûts: deux sites de ski alpin (Bormio et Cortina) pourraient accroître les coûts d’exploitation, juge le CIO. Réserves émises concernant les coûts de construction et la viabilité du modèle financier après les Jeux pour le centre des sports de glisse de Cortina.

Stockholm/Are

– Points forts:

. candidature vertueuse: budget modique de 13,1 milliards de couronnes (1,2 milliard d’euros) financé entièrement par des fonds privés et par la contribution du CIO. « L’argent des contribuables ne sera pas mis à contribution pour l’organisation des Jeux », assurait en avril le ministère suédois des Sports.

. économie solide: la Suède présente « une économie relativement solide avec un PIB par habitant élevé et une forte croissance dans les secteurs clés », souligne le CIO.

. peu d’installations à construire: le dossier s’appuie sur « 75% de sites de compétition existants ou temporaires », selon le CIO.

. une première: la Suède n’a encore jamais accueilli les JO d’hiver, seulement les JO d’été en 1912.

– Points faibles:

. soutien politique tardif: en raison du calendrier électoral, le soutien politique au projet a été tardif. Le Premier ministre Stefan Löfven sera cependant bien présent lundi, jour du vote, pour exprimer « personnellement le soutien sans équivoque de son gouvernement » à la candidature.

. garanties insuffisantes: le CIO a demandé des « clarifications » sur les garanties notamment financières et l’absence dengagement « contraignant » de certaines collectivités.

. soutien populaire incertain: selon un sondage publié jeudi, 37% des Suédois sont contre la candidature suédoise, 34% pour, 29% ne se prononçant pas.

. pistes critiquées: les pistes d’Are (ski alpin), ont été critiquées lors des derniers Mondiaux de ski. Les pistes ont été salées et arrosées en prévision d’une chute des températures, qui sont restées élevées pour la saison. « Si cela se produit trop souvent, je ne pense pas que vous devriez organiser les Jeux olympiques ici », avait jugé l’Américaine Mikaela Shiffrin.

. distance entre les sites: Les épreuves doivent se tenir sur trois sites: Stockholm, Are (à 600 km de la capitale) et Falun (200 km plus au nord). Le bobsleigh, le skeleton et la luge seront délocalisés à Sigulda (Lettonie)… de l’autre côté de la mer Baltique.