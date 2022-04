Journée de la Terre : le Commonwealth appelle à une action climatique urgente

Un sommet des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) se tiendra à Kigali en juin, où sera adoptée une Charte des terres vivantes du Commonwealth.La Secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland a appelé les pays à intensifier leur action pour relever de toute urgence les principaux défis liés au changement climatique, aux océans, à la dégradation des terres et à la perte de biodiversité.

« Le lien entre la planète et l’homme n’a jamais été aussi évident qu’aujourd’hui, alors que nous voyons de plus en plus clairement comment nos propres actions et habitudes humaines peuvent avoir un impact profond sur les systèmes de soutien de la vie sur Terre, que ce soit sur la terre, dans les océans ou dans l’atmosphère » a-t-elle déclaré.

« Tous les pays de la famille des nations du Commonwealth ont été touchés par la crise climatique, mais les petites nations et les autres nations vulnérables sont les plus menacées, et beaucoup d’entre elles ressentent déjà le poids des impacts au moment où nous parlons. Mais, comme je l’ai souligné lors de la COP26, nous devons agir ensemble avec audace pour protéger la seule planète que nous ayons. Des vies et des moyens de subsistance dans tout le Commonwealth en dépendent littéralement », poursuit-elle.

« Le changement climatique et l’action en faveur des océans constituent une priorité centrale pour moi en tant que secrétaire générale. Et à l’approche de la prochaine réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, qui se tiendra au Rwanda en juin, l’action en faveur du climat et des océans figurera parmi les priorités de l’ordre du jour des dirigeants ».

Elle a révélé que la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth (CHOGM) se tiendra à Kigali du 20 au 25 juin 2022. Parmi les principaux points de décision figurera l’adoption de la Charte des terres vivantes du Commonwealth, qui vise à coordonner la mise en œuvre des objectifs convenus dans le cadre des trois conventions de Rio sur le changement climatique, la biodiversité et la désertification par le biais d’une gestion durable des terres et de solutions fondées sur la nature. Il sera également question d’un fonds d’action destiné à soutenir les efforts des pays axés sur les océans dans le cadre de la Charte bleue du Commonwealth.

Selon elle, ces initiatives font suite à d’autres programmes phares en faveur de l’environnement, notamment le Commonwealth Climate Finance Access Hub, qui aide les petits pays et les autres pays vulnérables à accéder à des ressources vitales pour l’adaptation au climat et l’atténuation de ses effets ; la Charte bleue du Commonwealth, un accord conclu par les 54 pays membres pour relever ensemble les défis océaniques urgents ; et le Commonwealth Sustainable Energy Transition Agenda, qui vise à accélérer une transition inclusive, juste et équitable vers des systèmes énergétiques à faible émission de carbone dans l’ensemble du bloc.

« Depuis que les dirigeants du Commonwealth ont publié la déclaration de Langkawi sur l’environnement en 1989, jusqu’à la COP26 à Glasgow, nous sommes restés engagés à favoriser une planète durable et résiliente au changement climatique pour toute l’humanité. Cet important héritage se poursuit à travers nos programmes et actions de sensibilisation, conçus pour servir les 2,5 milliards de personnes qui vivent dans le Commonwealth, dont 60% ont moins de 30 ans », a ajouté la secrétaire générale.