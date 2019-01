Justice, football et la RDC en vedette dans la presse congolaise

L’ouverture demain jeudi à Brazzaville du procès d’André Okombi Salissa, candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016 et ancien ministre, l’équipe congolaise de l’As Otohô qui est « sur la voie royale » en Coupe CAF et le processus électoral en RDC sont les sujets les plus en vue dans la presse congolaise parcourue mercredi par APA.« Justice : le procès d’André Okombi Salissa est pour ce 17 janvier 2019 », annonce Manager Horizon. Le journal rappelle que le candidat malheureux à l’élection présidentielle de 2016 a été « arrêté le 10 janvier et détenu depuis deux ans pour détention d’armes de guerre et atteinte à la sûreté de l’Etat » et sera devant les juges ce 17 janvier 2019 au palais de justice de Brazzaville.

Ainsi « l’affaire Okombi Salissa refait surface après qu’on ait parlé que l’opposant ne pouvait faire l’objet d’un quelconque jugement, (et) aujourd’hui l’affaire est présentée à la Cour criminelle où l’inculpé va être enfin jugé demain jeudi », souligne Sel Piment.

Pour leur part, Les Dépêches de Brazzaville font écho de l’acquittement par la Cour Pénale internationale (CPI) de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui a vécu sept années de détention à La Haye.

La semaine Africaine aborde la Coupe de la Confédération africaine de football avec L’As Otohô qui est « sur la voie royale ». Après avoir battue 3-0 l’équipe du Kampala city Council de l’Ouganda au tour de cadrage aller de la Coupe CAF, l’équipe congolaise prend une bonne option et « confirme sa volonté d’aller loin dans cette compétition ».

Les Dépêches de Brazzaville reviennent aussi sur le processus électoral en RDC et révèle qu’un message personnel de Joseph Kabila a été adressé à Sassou N’Guesso. En effet c’est « l’ancien ministre des Affaires étrangère de la République Démocratique du Congo (RDC), Antoine Ghonda, (qui) a été dépêché hier par le président Kabila Kabangue auprès de son homologue Sassou N’Guesso (et) d’après cet émissaire le contenu évoquait a situation postélectorale en RDC sans en dire plus », indique le journal.