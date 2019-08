Justice, sécurité et sport en vedette dans la presse en ligne burkinabè

Les journaux en ligne burkinabè visités par APA ce jeudi (jour férié, chômé et payé au Burkina Faso en raison de la fête de l’Assomption), traitent des sujets liés à la sécurité et au sport, sans oublier la justice.Wakatséra.com évoque le procès du coup d’Etat manqué de septembre 2015, en mettant en exergue les propos de Me Alexandre Sandwidi, l’un des avocats de la défense qui estime qu’il s’agit d’un «bon dossier pour le HCRUN (Haut conseil pour la réconciliation et l’unité nationale, Ndlr)».

Selon le journal en ligne, l’avocat de la défense, Me Alexandre Sandwidi, hier mercredi, au 2e jour de sa plaidoirie, a fait remarquer que «personne ne sortira de ce procès avec le sentiment qu’il a appris quelque chose».

De son côté, Lefaso.net relate que parlant d’actes rentrant dans le cadre de la complicité à la sûreté de l’Etat, Me Sandwidi a fait savoir que ses clients n’ont pas pris part aux réunions préparatoires du coup d’Etat, donc ils ne peuvent pas être poursuivis.

Sous un autre chapitre, le même site d’information renseigne que l’armée burkinabè déplore des morts dans ses rangs des suites d’une attaque terroriste.

«Des soldats ont été tués et d’autres blessés dans la nuit de mardi à mercredi par un engin explosif improvisé », précise Lefaso.net avant d’ajouter que «l’explosion aurait eu lieu au passage d’un convoi sur l’axe Toéni-Loroni, dans la province du Sourou».

A ce propos, Wakatséra.com affiche : «Burkina: un engin explosif fait des morts dans le Sourou».

En sport, Burkina24.com dévoile le calendrier 2019-2020 du championnat national de football (Fasofoot), précisant que le retour dans les stades est prévu pour demain vendredi 16 août.

Quant à Fasozine.com, il aborde le meeting international d’athlétisme de la ville de Ouagadougou (MIAVO), tenu le vendredi 9 août 2019 au stade du 4-août, soulignant que la compétition a connu la participation de quatre pays voisins et une cinquantaine d’athlètes.

Le confrère indique que le «Burkina s’en sort bien avec 6 médailles d’or sur 9 possibles».