Kagbelen : deux enfants tués par un insecticide

Deux enfants ont été tués à Kagbelen par l’effet d’un insecticide pulvérisé dans la maison familiale.

L’insecticide utilisé par la mère des enfants tués est un poison nuisible à la santé. Appelé « BOMB », cet insecticide a tué Bintou Koulibaly âgée de huit mois et Younoussa Koulibaly (5 ans). Le drame a eu lieu ce dimanche. Le produit a été aspergé dans la maison afin de tuer les cafards et les moustiques. Le mari, la femme et les trois enfants se sont mis ensuite au lit sans se douter des effets nocifs de l’insecticide utilisé. Aminata Kallo la mère des enfants décédés est aujourd’hui alitée à l’hôpital où elle suit des soins. Elle aurait acheté ce produit avec un vendeur amboulant. Le vendeur a été arrêté par les services spéciaux, apprend-on de sources proches de la famille.

Des produits phytosanitaires se vendent comme des petits pains à Conakry. Des vendeurs ambulants de ces produits nocifs déambulent en longueur de journées dans les quartiers, dans les marchés, même dans la circulation. Ils proposent tout ou presque sans aucun contrôle : des antiseptiques, des insecticides, des répulsifs contre les rongeurs.