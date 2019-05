Kandia Camara en vedette à la Une des journaux ivoiriens

La ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Kandia Camara est en vedette à la Une des journaux quotidiens ivoiriens parus, mardi, sur l’ensemble du territoire national, au lendemain de sa sortie sur la situation de l’école.Greve annoncée des enseignants aujourd’hui : «Kandia brandit la radiation et donne les nouvelles dates des examens », barre en Une Le Patriote. Menace de reprise de la grève à l’école/ Kandia Camara met le Cosefci (Coalition des syndicats du secteur éducation/formation de Côte d’Ivoire) en garde. « La recréation est terminée, l’année scolaire 2018-2019 a été trop perturbée », rapporte à son tour Le Jour Plus.

Ce qui fait dire à Le Rassemblement qu’excédée par la mauvaise foi de la Cosefci, Kandia Camara craque et sort les griffes.

« Trop c’est trop ! (…) Cette grève est totalement illégale (…) Les grévistes seront remis à la fonction publique » parce que « la recréation est terminée », repend ce journal en citant Mme la ministre.

« Ceux qui ne seront pas à leur poste sont considérés comme démissionnaires » et « nous allons procéder à leur radiation », enfonce-t-elle ensuite dans les colonnes de Le Mandat. Ce qui fait écrire aussi à Notre Voie que Kandia Camara menace les enseignants.

« Les menaces ne nous effraient pas », répliquent des enseignants en couverture de Soir Info. « La grève aura bel et bien lieu, ce mardi », concluent-ils en Une de Le Nouveau Réveil.