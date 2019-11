Kankan: la vindicte populaire fait un mort

Les scènes de vindicte populaire refont surface dans la commune urbaine de Kankan. Deux présumés voleurs de motos, Mory Sagna et Moussa Condé, se sont faits pourchassés par une foule en colère au quartier Hérémakono 2, dans la commune urbaine.

Rattrapé par des jeunes déchaînés, Mory Sagna a été battu à mort dans la journée le dimanche dernier 10 novembre 2019.

Pour lutter contre le phénomène de vol et de criminalité qui prend de l’ampleur dans la cité de Kankan, les citoyens usent parfois de la méthode forte et vont jusqu’à se rendre justice. C’est ainsi qu’au quartier Hérémakono 2, Mory Sagna et Moussa Condé, deux présumés voleurs de moto, ayant échoué à leur tentative, se sont retrouvés entre les mains d’une foule déchaînée.

Un citoyen joint au téléphone par Guineematin.com est revenu sur les faits. « Je quittais chez moi le dimanche matin. Arrivé au niveau de la pompe, j’ai vu deux motards pourchassés par des chauffeurs de taxis motos. Quand j’ai demandé, on m’a dit que ce sont des voleurs. Alors, je me suis joint à eux. C’est comme ça qu’on les a pourchassés en direction de la clinique de Dr Kouyaté. C’est après là-bas qu’on a mis main sur un. J’ai proposé à ce qu’on l’amène chez le chef du quartier. Les jeunes ont décidé de l’amener plutôt au camp. Ils étaient au nombre de deux. J’ai dit à un motard de conduire celui qui a été arrêté dans une cour pour ne pas qu’on le tue. Entre temps, on m’a appelé pour me dire qu’on a arrêté le second vers la station et qu’ils veulent le tuer », a-t-il témoigné.

Le second présumé voleur, Mory Sagna, rattrapé au niveau d’une station service de la place, n’a pas eu assez de chance. Il se fera violemment passé à tabac. « Le second là a été attrapé et frappé par d’autres jeunes au niveau de la station Total. Donc, on l’a retrouvé dans l’agonie. Il n’était pas encore mort. Quand les forces de l’ordre sont venues sur les lieux, ils n’ont pas voulu toucher le corps vu la gravité de son état. Ils ont plutôt décidé de faire appel à une ambulance. C’est comme ça que ça s’est passé», a-t-il expliqué.

Il faut noter que le jeune Mory Sagna a succombé à ses blessures sur le champ avant même que les urgences n’arrivent. Son compagnon d’infortune, Moussa Condé, a été arrêté et conduit au camp Soundjata Keïta.