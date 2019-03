Kaporo-Rails : Alpha Boubacar blanchit Cellou Dalein

Le conseiller du chef de file de l’opposition guinéenne chargé des relations publiques a fait ce mercredi 06 mars une mise au point sur les dix millions de francs guinéens donné en soutien aux déguerpis par Cellou Dalein Diallo.

Alpha Boubacar Bah s’exprimant au sujet des déguerpis de Kaporo-Rails a précisé que la somme de dix millions offerte par Cellou Dalein Diallo est sa part de contribution à la campagne de collecte de fonds lancée par l’UFDG. « Le samedi, on a déposé une caisse et on a dit que l’argent qu’on va récupérer sera donné à la commune, ça veut dire que Cellou Dalein n’est pas allé repartir de l’argent à Kaporo-rails. Lorsque vous lancez un appel à contribution ou à mobilisation de ressources, il serait bien que vous-même vous donniez l’exemple. Donc, le président Cellou a donné un exemple en donnant les dix millions. S’il n’avait pas donné l’exemple, les militants pouvaient dire qu’il nous demande de payer et lui il ne paie pas », confie-t-il.

Il rappelle aussi que son président leur a interdit de parler de politique dans cette affaire : «Tous les membres du bureau ont payé alors qu’ils avaient déjà payé. J’annonce que tous les députés ont déjà payé chacun un million et certains sont venus avec des sacs de riz et des bidons d’huile et il y a des militants qui ont payé beaucoup plus. Tout ce qui va être payé, mais c’est Cellou Dalein parce que c’est lui qui est en train de mobiliser et c’est lui qui a demandé de payer. C’est Cellou Dalein qui a demandé explicitement à ne pas politiser la situation, il a demandé d’en faire une affaire humanitaire, pas une affaire politique. Il nous a tous interdit, nous qui communiquons, de parler de politique dans cette affaire. Donc il faut aller aider les gens, c’est le plus urgent, la politique viendra après », a ajouté le conseiller de Cellou Dalein Diallo.

Depuis quelques jours, l’opinion publique est divisée sur les dix millions que Cellou Dalein Diallo a offerts aux déguerpis de Kaporo-rails. Certains saluent un geste humanitaire du chef de file de l’opposition alors que d’autres qualifient la somme de dérisoire face aux attentes des déguerpis de Kaporo-rails.