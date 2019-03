Kaporo-rails : Faya Millimouno fait un malaise

Ce vendredi 8 mars 2019 le Dr Faya Lansana Millimouno qui était en visite dans la zone de Kaporo-Rails où se poursuivent les opérations de déguerpissement, a fait un malaise.

Tout est parti du discours d’un imam qui expliquait les conditions dans lesquelles certains habitants ont été déguerpis et qui n’ont pas trouvé où se reloger. Le président du Bloc Libéral (BL), qui a constaté la nature et l’impact du bulldozer de l’État, n’a pas pu résister aux explications de l’imam et est subitement tombé. Il a fallu l’intervention de conseiller juridique pour lui éviter des blessures. Il sera d’urgence transporté dans une clinique pour des soins intensifs. Faya Millimouno était venu accompagner les femmes de son parti qui ont fêté la journée internationale des droits des femmes ce 8 mars aux côtés de celles et ceux qui sont déguerpis à Kaporo-rails et qui dorment à la belle étoile. Ces femmes du BL ont profité de l’occasion pour faire des dons à ces femmes déguerpies. C dont est composé de savons, d’eaux minérales et de plusieurs autres denrées alimentaires.