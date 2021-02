Kassory Fofana procède au lancement des travaux de construction d’une technopole numérique

Le premier ministre, Kassory Fofana a procédé lundi 15 février 2021, au lancement du projet de mise en œuvre des solutions innovantes pour le développement des infrastructures de télécommunications et TIC en Guinée. Dénommée Technopole numérique. Cette infrastructure numérique sera réalisée à Sonfonia dans la commune de Ratoma.

Kassory Fofana a assuré que « l’implantation d’une technopole numérique sur notre territoire sont cruciaux à bien des égards. En effet, le projet dont nous lançons les travaux ce matin marque une étape importante vers le développement du numérique », a-t-il martelé dans son discours de lancement.

« Le digital constitue un levier de croissance et offre des perspectives prometteuses. La Guinée entend tirer profit de la 4e révolution numérique », indique le chef du gouvernement.

C’est pourquoi, souligne Kassory Fofana, « le président de la République, dans sa vision de gouverner autrement met la digitalisation au cœur de la nouvelle gouvernance du pays ».

En conférence de presse, le ministre des postes et télécommunications Mohamed Saïd Koulibaly, a expliqué l’opportunité dudit projet pour la République de Guinée. « Il s’agit d’un projet de construction d’une technopole qui est une première dans la sous-région. Komconsult est notre partenaire technique mais aussi le servia dynamique qui est partenaire qui accompagne ce projet dans le cadre du financement. Le technopôle de Conakry sera érigé sur les plaines de Sonfonia sur une superficie de deux hectares. Il sera principalement constitué de trois volets, le premier est la construction d’un data center de type 4 et de son balcon pour assurer la redondance et la sécurité, le second volet sera la construction d’un centre d’excellence pour initier et former et sera aussi un centre de recherche et d’innovation, le dernier volet sera la fourniture des services d’application dans le cadre de la digitalisation de l’État. Voilà en quoi constitue ce projet si important », a déclaré le ministre des télécommunications.

Prévue sur un périmètre de deux hectares, la technopole devrait réunir sur un même site un ensemble de plateformes dédié à l’innovation et au développement du numérique, notamment un Datacenter et un centre d’excellence. Le coût de ce projet s’élève à 42,859 millions USD financé entièrement grâce au partenariat innovant entre le Ministère des Postes, des télécommunications et de l’Economie Numérique et l’entreprise Komconsult pour une durée de 24 mois.